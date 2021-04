Ledarintervju: "Värdegrundskrav är ett hot mot fri forskning och utbildning"

Högskolan för lärande och kommunikation är nästan lika ödsligt som avgångshallen på Jönköping Airport. Inget surr, ingen stress. En ombyggnation på en inglasad innergård står still. Det skulle vara lätt att förledas att tro att man som nyvald riksordförande för Moderata studenter inte har särskilt goda förutsättningar under en pandemi att bedriva frågor som rör studenter. Men Douglas Thor, Vetlandasonen som tidigare profilerat sig utifrån sin förra roll som ordförande för MUF i Jönköpings län, ser i stället att utbildningspolitiken aldrig tidigare varit i lika stort fokus som just nu.

Douglas Thor är inte särskilt imponerad av att regeringen stängt ner den fysiska undervisningen på högskolor och universitet och menar att det finns ”massvis med åtgärder” som i stället hade kunnat användas för att begränsa smittan men ändå behålla ett levande campus.

– Krav på munskydd, febertestning vid ingångar, flytta om undervisning till tvåskift så att vissa går på förmiddagar och eftermiddagar.

Douglas Thor poängterar att det är väldigt effektivt för smittbekämpningen att stänga ner skolor och lärosäten. Men, säger han och slår näven i bordet:

– Det ska vara det SISTA man gör, inte det FÖRSTA man gör. Hade man ens försökt göra alla de här åtgärderna först hade man kanske till och med kunnat undvika att behöva stänga ner.

Som självutnämnd datornörd tyckte han inledningsvis att han var väl rustad att övervintra en pandemi framför datorskärmen. Men till och med den digitala generationen har funnit distansundervisningen vara utmanande.

– Jag tyckte inte distansundervisning var så farligt förrän jag själv insåg att jag blev exalterad när jag skulle träffa mina kompisar för att gå en promenad. Man blev ju helt sprallig!? säger Douglas Thor och fortsätter:

– Det är nånting i det sociala utbytet som gör en människa, i att träffa andra. Inte minst i pluggandet finns det jättestora vinster att göra när man kan sitta ihop och peppa varandra i kunskapsinhämtningen. Man lär sig av varandra och man kan diskutera olika saker. Det funkar inte på samma sätt över en skärm. Det finns en anledning till att våra skolor och vår utbildning är uppbyggt på det sättet som det är.

Det återstår att se i vilken omfattning distansundervisningen har påverkat studenters hälsa och studieresultat. Douglas Thor har dock målbilden klar för sig:

– Efter pandemin har vi inte bara en vårdskuld, vi har också en festskuld. Då behöver vi dansa, supa och knulla ikapp allt man missat, säger han skämtsamt. Du behöver inte citera det där sista, säger han och brister ut i ett skratt.

Det hade inte varit en moderat studentförening om inte skatter hade nämnts även i relation till studenters förutsättningar.

– Visst, du får kanske 200 kronor mer i studiebidrag om sossarna vinner valet men du får också höjd skatt på take-away, tv-spel och kemikalieseskatt som gör kläderna dyrare.

Och, säger Douglas Thor med ett leende:

- Hade MUF styrt Sverige hade alkoholskatten sänkts, vilket hade gjort en enorm stor skillnad för studenter.

Gällande bostadspolitiken, en hörnsten i studenters förutsättning att kunna tacka ja till utbildningsplatser, säger Thor att Moderata Studenter ska ta fram fler konkreta förslag för ökad tillgång och smartare nyproduktion av studentboenden.

– Det räcker inte att säga att fri hyressättning ska lösa bostadsmarknadens problem. Där måste vi ta fram konkreta politiska förslag som kan göra skillnad för studenter som söker bostad.

Douglas Thor är till exempel inte främmande för att införa höjda lånetak för studenter som bor och studerar i exempelvis Stockholm där hyrorna är dyrare.

Under mars rasade debatten efter att den rödgröna regeringen öppnat upp för att forskning ska kopplas till en statlig värdegrund i den nya forskningspropositionen. Det är ett solklart hot mot den akademiska friheten, enligt Douglas Thor.

– Vi vet alldeles för lite om världen för att i dag begränsa vårt kunskapssökande utifrån vad vi i dag tycker är rätt värdegrund. Varje begränsning är farlig. Den svenska regeringens införande av värdegrund är det närmsta jag hittat i västvärlden som liknar Ungern.

Det är hårda ord.

– Det är väldigt hårda ord, men det är också en farlig förändring. Ungern har en högerradikal regering som förbjuder genusstudier och vi har i stället en regering som pressar på att helst alla forskare ska använda sig av värdegrund och kvotera forskargrupper. Det är ju samma sak fast från vänster, säger Moderata Studenters riksordförande och lägger till:

– Genusperspektivet är ofta superrelevant i forskning. Det betyder inte att den ska pressas på i allt.

Regeringen är dock inte de enda som uppmärksammats för påtryckningar mot högre utbildning. Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén Ohlin uppmärksammades nyligen för att i ett mail ha undrat om en kurs om skolmarknaden var "seriöst menad".

– Kritiken var till viss mån berättigad. Jag tycker inte att man ska göra så, säger Thor som dock gärna vill bredda debatten om sin partikamrats agerande.

– Det är lustigt att det blev en sådan stor fråga. Vad är en mailfråga mot att likt regeringen pressa på att alla ska tänka på könskvotering och särskilda perspektiv i sin forskning. Det är inte samma dimension.

Douglas Thor vänder sig också mot allt fler uppmärksammade exempel på aktivistiska studenter som försöker påverka innehållet i högre utbildning.

– Den akademiska friheten borde omfatta lärarna. Kritik ska alltid vara välkommet, men i undervisningssalen är det läraren som utifrån kursplan och litteraturlista måste få bestämma vad som visas eller undervisas.

Douglas Thor skakar på huvudet.

– Det är så absurt att aktivistiska elever har åsikter om innehållet i en kurs som man inte ens har läst färdigt. Som om deras ord skulle väga lika tungt som experten som undervisar? Den högre utbildningen får inte gå samma öde till mötes som grund- och gymnasieskolan där elevinflytandet har ökat på bekostnad av lärarnas auktoritet i klassrummet.