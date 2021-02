Krönika: När kvällspendlingen tar en oväntad vändning: ”Joggade mot mig med ett stort leende på läpparna”

Jag skulle räkna mig till skaran vana pendlare. Redan när jag var runt tio år tog jag bussen till stan för träning och senare för gymnasiestudierna. I dag är bussen bytt mot tåg och sträckan Degeberga-Kristianstad mot Nässjö-Tranås.

Oftast är resan bara ett nödvändigt ont för att ta mig från en destination till en annan och 99,98 procent av resorna minns jag inte.

Vissa sticker dock ut – en för bara ett litet tag sedan.

Och nog för att jag hjälpt medresenärer förr. Den förvirrade mannen i Hässleholm som hade panik eftersom han inte hittade tåget till Markaryd. Eller kvinnan som inte hann kliva av i Aneby och som jag fick visa vägen till rätt spår i Tranås där hon fick ta samma tåg tillbaka någon halvtimme senare. Exempelvis.

Men den här resan jag ska berätta om nu tar nog ändå priset.

Jag skulle ta kvällens sista tåg från Tranås efter jobbet. Det var samma kväll som en lastbil körde in i järnvägsviadukten i Gripenberg och jag var inställd på att mitt tåg skulle komma iväg senare än vanligt.

Tji fick jag – på ett positivt sätt.

Tåget stod och väntade på spår ett när jag kom fram och ett snabbtåg söderifrån susade förbi.

Jag blev lättad eftersom jag slapp stå och frysa och i stället kunde gå in och sätta mig och jobba vidare inne i värmen. Som vanligt var jag nästan helt själv vid stationen, men en man fick snart min uppmärksamhet.

Precis innan jag skulle stiga in i tåget hörde jag hur han ropade exalterat åt mitt håll och jag blev stående vid främre ingången medan han joggade mot mig med en stor väska och ett ännu större leende på läpparna.

Det visade sig att han är på väg mot Jönköping med alla de byten som resan innebar. Hans svenska var obefintlig och engelskan knapphändig, men jag förstod i alla fall att han var osäker på hur han skulle resa från Tranås och vidare.

Jag lyckades förmedla att tåget jag var på väg in i skulle ta honom åt rätt håll, men när jag försökte förklara bytet i Nässjö gick det sämre. Men han var nöjd med svaret och gick för att röka färdigt cigaretten.

Väl inne i tåget satt jag med musik i hörlurarna som vanligt och jobbade vid datorn när han plötsligt dök upp igen. Han hade fler frågor och hade skrivit ner en av dem i en översättningstjänst. Problemet var bara att den inte kunde identifiera språket han skrivit på och jag förklarade försiktigt att ”that’s not Swedish, I’m sorry”.

Fortfarande med ett leende försökte han fortsatt att göra sig förstådd, medan jag fortsatte med mitt. Det gick…sådär. Jag satt och hoppades på att en tågvärd skulle komma till undsättning, men icke.

Jag gjorde mitt bästa för att lugna honom och försökte förmedla att han skulle åka till ändstationen och där byta till ett annat tåg. Han tackade och gick och satte sig.

När vi stannade i Aneby såg jag plötsligt hur han dök upp i ögonvrån igen. ”Here?” ”No, next.” ”Ok, thank you, thank you”.

När klockan blev den tiden som stod på hans biljett var tåget i höjd med postterminalen utanför Nässjö. Han kom fram till mig igen och den här gången var han orolig över att tåget inte hade stannat ännu.

Jag förklarade att tåget var lite försenat och att vi snart skulle vara framme. Jag sa även att jag skulle visa honom varifrån han ska ta tåget mot Jönköping och någon mer tacksam människa har jag nog inte sett, tror jag.

Tåget stannade och ut på spår tre kom två främlingar – som inte ens frågat efter varandras namn – och började gå mot trapphuset tillsammans.

Jag frågade om han inte skulle ta hissen med tanke på packningen och det tyckte han var en god idé. Själv skulle jag ta trappan och jag pekade upp mot viadukten och förklarade att vi skulle ses däruppe. Han såg lite orolig ut, men började ändå gå mot hissen.

Jag hann upp betydligt snabbare och när mannen kom ut från hissen var det om möjligt en ännu lyckligare uppsyn som mötte mig. Vi gick mot spår nio och jag pekade och sa siffran till honom.

Han ställde sig och inväntade ännu en hiss och här skiljdes våra vägar åt. Jag har nog aldrig hört någon säga så många ”thank you” efter varandra och dessutom inte i sån rasande fart. Jag hann gå flera meter innan tacksamhetsskuren upphörde och vi båda gick vidare med våra liv, fortfarande utan att ens veta varandras namn.

Nog för att jag föredrar musik och en bok när jag åker kollektivt, men visst kan det finnas en charm med de resor som tar en helt annan vändning än man trott.

En vanligt tisdagskväll i februari fick jag parera journalistjobbet med något som liknade en tågvärds uppgifter. Jag hoppas att resten av hans resa gick bra.