Klart för nya derbyn – här är serierna för Höglandets innebandylag

Den gångna säsongen stängdes ner i början av november och därför skedde ingen upp- eller nedflyttning mellan serierna.

Eftersom Forserums IF drog sig ur och startar om i division 4 kommer herrarnas division 2-serie att bestå av 13 lag.

Noterbart i övrigt är att Hjältevad/Mariannelunds IS, som spelade i division 3 i fjol, spelar i division 4 till hösten.

Damserierna är inte preliminärt indelade än eftersom det finns en vakans i division 1 som förbundet hoppas fylla.

Så här ser den preliminära indelningen ut med serier med lag från tidningens område. Serierna ska fastställas 7 juni.

Division 2

FBC Karlskrona, Gnosjö IBK, Gränna AIS, Hovmantorps GoIF, Ingelstad IBK, Jönköpings IK Ungdom, KFUM Jönköping, Moheda IBK, Nybro IBK, Slätafly/SK IBK, Sävsjö IBK, Vetlanda IB, Westerviks IBK

Division 3 Norra

Bankeryds Skid o MK, Gränna AIS B, IBF Tranås, IBK Husar, Månsarps IBK, Nässjö IBF, Sävsjö IBK B, Södra Wätterns IF, Tenhults IF, Värnamo IK, Westbo IBK, Östra SK

Division 3 Södra

Carlshamns IBK, FBC Karlskrona B, Fliseryds IBK, Gransholms IF, Hovshaga AIF B, Jämjö IBK, Lessebo GoIF, Stenåsa-Sandby-Gårdby IF, Vetlanda IB B, Väckelsångs IK, Växjö IBK Utveckling B, Älmhults IBK

Division 4 NV

Forserums IF, Hestra Skid O SK, Husqvarna IK, Malmbäcks IF, S/W2010IBK/SIBK, Skillingaryds IK, Tenhults IF B, Värnamo IK B, Beduinerna SK

Division 4 NÖ

Aneby SK, Bodafors SK, Craftstaden IBK/Oskarshamn B, Hjältevad Mariannelunds IS, IBF Tranås B, IBK Svala, IF Ariel, Nässjö IBF B, Vimmerby IBK B, Westerviks IBK B

Herr Utveckling

FBC Karlskrona, Forserums IF, Hovmantorps GoIF, KaRo IBF, Lagan IBK, Vetlanda IB, Väckelsångs IK, Älmhults IBK, Öjaby Sport IBK