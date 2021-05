JUST NU: En patient avliden med covid-19

59 patienter ligger totalt inlagda just nu och det är sju fler än ett dygn tidigare, Antalet patienter som behöver intensivvård är 13 personer och det samma siffra som i går. Det finns under helgerna inga uppgifter om hur många länsbor som vårdas utanför regionen men det var fyra under fredagen.

Patienten som avled var i åldern 71-80 år med underliggande sjukdom. Totalt avled nio patienter i länet i april med virussjukdomen. Åtta patienter har skrivits ut det gångna dygnet Under fredagen var det 7.