Insändare: Vi har ansvar att pröva kostnader för att skattemedel ska räcka till mesta möjliga välfärd

Replik till Leif Dahl, personlig assistent och skattebetalare, den 22 juni 2020

Tack för din fråga ”Ska de funktionshindrades trygghet säljas ut av Aneby kommun?” Svaret du får av mig som vi också har haft kommunikation kring tidigare via andra media är: Nej, Aneby kommun ska inte sälja ut någon trygghet. Däremot har kommunen som alla kommuner ett ansvar att pröva de kostnader som vi har för att skattemedel ska räcka till mesta möjliga välfärd. Här ingår alla verksamheter inom Sociala avdelningen (hela kommunen) och vi har lyft på många stenar för att se vad vi kan hitta för lösningar.

Upphandling av personlig assistans är något jag inte har tagit beslut om tidigare, vet inte varför du skriver det som inte är sant. Gå ut en gång till på Karlskronas hemsida under personlig assistans och du kan läsa följande ”Du kan välja att få personlig assistans från kommunen eller en privat utförare eller själv vara arbetsgivare med ekonomiskt stöd.” Jag kommer mycket riktigt som du skriver från Karlskrona och där har jag en erfarenhet med mig av att de ärenden som stannar hos kommunen och de som går till privata företag skiljer sig åt. Min erfarenhet från Funktionsnämnden i Karlskrona är att jag har övats i att ha brukarfokus, som brukare har du rätt till stort mått av inflytande på din assistans. Du ska i LSS ha rätt till goda levnadsvillkor vilket är väldigt personligt varierande och varierande beroende på ålder och intresse. En utredning som Statens offentliga utredningar gjort säger att brukare ges en större möjlighet att välja sina assistenter hos en privat utförare än hos kommunen och kan även få juridiskt stöd i att vara en part gentemot kommunen som är myndighet i dessa beslut.

Det som sker när någon ansöker om personlig assistans är att kommunen gör en utredning på hur behovet ser ut (är de grundläggande behoven över 20 timmar är det till Försäkringskassan ansökan görs). Säg att hen får 45 timmar i veckan. Dessa 45 timmar är desamma oavsett om det nu är kommunen eller en privat utförare som ska genomföra dem. Kostanden däremot kan skilja sig om det är kommunen själv eller en privat utförare. Kommunen har ungefär tio till tolv procent högre kostnad än den statliga schablonen, dessa kan hänföras till bland annat den administrativa delen. I Aneby skulle det även innebära besparing på en del i en cheftjänst som idag arbetar med den personliga assistansen. Kvalitén i utförandet av de 45 timmarna ska med upphandlingen hålla minst lika god kvalité som om kommunen hade utfört dem.

Kommunen står för kostnaden för den personliga assistansen oavsett utförare men med en upphandling skulle dessa kostnader minska med ungefär 700 000 kr. Budgeten för personlig assistans 2020 är ca 6,3 miljoner. Man kan tycka att 700 000 kr är litet i sammanhanget men Aneby kommun är en liten kommun där vi strävar efter att ta ansvar för varje enskild skattekrona. Och kan vi få assistans av minst samma goda kvalité till en mindre kostnad för kommunen är vi beredda att göra detta.

Brukaren har sedan länge själv kunnat välja sin utförare av personlig assistans och idag har Aneby kommun totalt 16 ärenden varav nio redan idag har valt att ha en privat utförare. Att driva en kommunal personlig assistans med sju ärenden är en utmaning och kan bli sårbar när det gäller vikarier och de administrativa delarna. I Karlskrona söker man, som du skriver, efter vikarier och det är ju bland annat för att Karlskrona inte har upphandlat sin assistans (som du felaktigt skriver) och att man som kommun ska stå för vikarier även för de privata utförarna. Det är något som Aneby kommun gör idag, det vill säga står för vikarier för alla 16 ärenden även om vi bara själva utför sju av dem.

Detta att hålla med vikarier kommer också vara en del i upphandlingen och där är förhoppningen att i en större verksamhet, till exempel ha enklare att ha en större vikariepool. Under mitt första år som ordförande i Sociala utskottet i Aneby har jag besökt flertalet av våra verksamheter. Det är för mig viktigt att minska avståndet mellan brukare, medarbetare och mig som ansvarig politiker för att vi ska kunna känna att vi ska ha en nära kontakt och alltid kunna skriva ett meddelande eller be mig komma på besök. Under våren 2020 hade jag inplanerat flera datum då jag skulle ut och besöka främst de verksamheter som jag inte hunnit med under 2019 däribland den personliga assistansen. På grund av rådande pandemi har jag ställt in alla besök och ber om förståelse för detta då vi ska ha en minskad smittspridning inom vår verksamhet där många är i riskgrupp. Därför har vi inte träffats personligen än men jag kommer gärna och träffar er personliga assistenter i kommunen om jag får en inbjudan. Har ambitionen att svara på varje inbjudan och fråga som jag får.

Angående samarbetet med assistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är det bra att ni idag har ett nära och ömsesidigt samarbete kring brukarna och att det ska fortsätta. Det ska inte vara någon skillnad i detta samarbete om det är kommunen eller en privat utförare, den enskilde brukaren har rätt till ett gott samarbete oavsett utförare. I tjänsteskrivelsen står det följande: Rätten till hemsjukvård och hjälp av rehab-personal är en fråga som är helt skild från frågan om vilken utförare man har för sin personliga assistans. Det ska inte göra någon skillnad vilken utförare man har utifrån ett brukarperspektiv.

Angående beslutsleden är det ibland till att rannsaka sig och se att besparingar när de ska göras skulle gärna gjorts ”igår”. Idag ser det ut som så att beslut i kommunstyrelsen kring att gå vidare med upphandling av personlig assistans kommer ske i augusti. Min förhoppning är att kommunstyrelsen då kommer att ta ett sådant beslut. För vårt fokus är att den enskilda brukaren ska få en bra assistans.

Anna Ekström

Ordförande Sociala utskottet

Aneby kommun