Insändare: Tranås kultur och fritid – utveckling eller avveckling?

Vad har kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning för uppdrag i Tranås kommun? Utan att veta vad det står i deras uppdragsbeskrivning så borde en av de viktigaste uppgifterna vara att främja och utveckla möjligheterna till en aktiv fritid för Tranåsborna och inte minst våra barn och ungdomar. För Tranås utveckling och mål bör detta ske i ett samarbete med stadens ideella föreningar.

I november 2019 kom det till Tranås AIF ishockeyförenings (Taif) kännedom att Tranås kultur och fritid hade för avsikt att säga upp Taifs hyresavtal för Stiga arena. Tre månader senare kom den skriftliga uppsägningen och anledningen är att kultur och fritid vill höja hyran med 10 procent. I slutet av januari 2021 fick Taif första förslaget på nytt hyresavtal. Efter tre veckors diskussioner var vi överens och avtalet var klart för underskrift. Taif har godkänt hyreshöjningen på 10 procent och har enligt avtalet möjligheten att behålla isen efter den 15 mars till en kostnad av 1 541 kronor per dygn. Nu, ett och ett halvt år efter första informationen om uppsägningen från kultur och fritid har Taif fortfarande inget avtal. Kultur och fritid vill nu inte skriva under det överenskomna avtalet.

För att ge Taifs barn och ungdomar ökade möjligheter att utvecklas som hockeyspelare tog Taifs styrelse ett beslut om att begära is fram till den 15 juni i enlighet med det avtal som förhandlats fram med kultur och fritid enligt ovan. Ett 70-tal barn och ungdomar födda 2002–2010 var intresserade av att delta. Spelarna skulle delas in i tre teknikgrupper med tre ispass var per vecka med fokus på individens utveckling. Som lite extra krydda skulle Taif bjuda in några olika specialisttränare till några av passen. I de yngre årskullarna, 2011–2014, fanns det ett intresse från ett 40-tal barn att delta på ett ispass i veckan. Utvecklingen av Taifs a-lag hade underlättats av att intressanta spelare kunde bjudas hit för att testas på is samt att kontrakterade spelare hade haft möjlighet att träna individuell teknik.

Taifs begäran om förlängd istid, avslogs av kultur och fritid med hänvisning till att kommunen inte har råd. Då Taif aldrig haft för avsikt att kommunen ska stå för notan har Taif bett att få den faktiska kostnaden för driften av Stiga arena. Kultur och fritid meddelar då att Taif inte har råd, men presenterar ingen siffra. Då det inte är kultur och fritids uppgift att bedöma om Taif har råd eller inte så har frågan ställts igen. Taif har även gett förslag om att sätta energimätare på ishallen och att Taif kan timanställa vaktmästare för spolning av isen. Inget svar. Taif har efter detta tagit kontakt med Jönköpings kommun och snabbt fått ut driftsdata för ishallen i Norrahammar som är snarlik Stiga arena. Siffrorna från Norrahammar stämmer överens med Taifs beräkningar och bekräftar att budget håller.

Efter mycket påtryckningar fick Taif till slut ett möte med kultur- och fritidsnämndens ordförande Kurre Carlson, vice ordförande Carina Hanell, förvaltningschef Eva Hanzén och anläggningschef Mattias Karlsson. Taif drog ärendet ännu en gång, om syftet med förlängd istid och att Taif skulle stå för samtliga driftskostnader. Utan att presentera några siffror höll Kurre Carlson fast vid att Taif inte har råd och att isen kommer att stängas ner. Taif redogjorde då för energiförbrukningen för Norrahammars ishall. I diskussionen som följde informerade Kurre Carlson om att det kostar 18 000 kronor per dygn att driva Stiga arena. Någon redogörelse för bakomliggande kostnader kunde kultur och fritid inte redovisa. Taif ifrågasatte då detta starkt eftersom energikostnaden för ishallen i Norrahammar endast är cirka 1 500 kronor per dygn samt påpekade att kommunen erhåller värmeåtervinningen från ishållningen gratis. Kurre Carlson meddelade då också att Taif inte kan förvänta sig is till vecka 32 när det årliga Taif-lägret ska hållas. På lägret brukar runt 100 barn och ungdomar samt 10 ungdomsledare delta.

Taif har, med hjälp av Tranås Energi, konstaterat att ishallen drar cirka 90 000 kWh i månaden, vilket innebär en kostnad på cirka 45 000 kronor. Att behålla isen hade blivit en ekonomisk plusaffär för kommunen då den fått värmeåtervinningen från isproduktionen gratis. I klartext betyder Taifs önskan och förslag om förlängd istid att Taif skulle betala elräkningen på cirka 45 000 kronor till Tranås kommun som då skulle få de 150 000–220 000 kWh värme (verkningsgrad värme 2–3), som bildas vid ishållningen, gratis. Värmen används för uppvärmning och varmvatten i delar av kommunens anläggningar. Nu när kultur och fritid har avslagit Taifs önskan måste kommunen köpa in motsvarande mängd värmeenergi i form av fjärrvärme, vilket enligt prislistan på Tranås Energis hemsida kostar 0,63–0,65 kronor per kWh.

Därmed är vi nu tillbaka där vi började. Hur ska Taif som förening kunna utvecklas tillsammans med Tranås kommun när de personerna som sitter i kultur- och fritidsnämnden och på kultur- och fritidsförvaltningen inte vet vad saker och ting kostar? Hur ska Taif kunna planera verksamheten och lita på kultur och fritid när de inte ens skriver på avtalet vi tillsammans kommit fram till, samt direkt bryter mot överenskommelser i avtalet? Hur ska Taif kunna öka möjligheterna för barn och ungdomar när kultur och fritid till och med förkastar förslag som är en ekonomisk plusaffär för kommunen? Hur rimmar detta med kommunens mål att växa? Tillhör inte familjer med idrottande barn önskad målgrupp?

Samtidigt som kultur och fritid fråntar cirka 110 barn och ungdomar deras möjlighet att utöva sin idrott, applåderar förvaltningschefen att idrottsskolan har slagit rekord med 38 anmälda barn. Förtroendet för kultur och fritid, både nämnd och förvaltning, är numera obefintligt.

För Tranås AIF ishockeyförening:

Peter Josefsson

ordförande

Stefan Fransson

klubbchef

Oscar Rasmusson

styrelseledamot

Patrik Månsson

styrelseledamot

Anton Breidner

styrelseledamot

Sophia Skobe Rosén

styrelseledamot

Peder Persson

styrelseledamot

Anthony Chamoun

styrelseledamot