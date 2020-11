Insändare: Stor smittspridning efter personalfest är skandal

Följande står att läsa i Tranås Tidning den 13 november 2020 (kopierat från dagens tidning)

Enligt uppgift till tidningen har det bekräftats, via smittspårning, att coronasmittan på Östanå tagit sig in via personal.

I slutet av oktober ska anställda ha haft en gemensam After Work.

I dag, två veckor senare, är större delen av ordinarie personalstyrkan bekräftat smittad och därmed även sjukskriven.

Enligt uppgift ska alla vårdtagare på den aktuella avdelningen, utom en, vara konstaterad smittad.

Alltså – personalen på ett äldreboende i Tranås har haft kalas och nästan alla blev smittade – både personalen och de boende.

Om man allmänt tillämpar ”Tranåsmodellen” så skulle nog många dra en lättnadens suck – äntligen kan vi slappna av och festa loss lite. Jovisst vi ska vara försiktiga – men det var ju inte så lätt – nästan alla blev sjuka under loppet av några dagar. Och våra gamla blev också sjuka – alla utom en! Jo, du läste rätt – alla utom en blev sjuka!

Boende på Östanå har rätt att kräva en förklaring.

Verksamhetsansvarig person bör fundera över om han eller hon har rätt jobb.

Skandal är ett milt uttryck i sammanhanget. Vem är beredd att ta ansvaret för denna totala avsaknad av medmänsklighet gentemot våra gamla?

Henrik Boström