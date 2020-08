Insändare/replik: Förorenar Nässjö kommun Vättern?

Gunnar Lundquist med signaturen ”Naturfotografen i Asby” har i tidningen framfört ett ämnesområde som berör och känns angeläget för många. Gunnar Lundqvist beskriver förekomst av miljögifter i sjön Vättern som sett ur volymsynpunkt är Sveriges största sjö.

Insändarskribenten informerar om att man funnit PFSA i Vättern och frågar sig varifrån olika gifter kommer ifrån. PFSA (PFSOoch PFOA) som kategoriseras i olika grupper har vid provtagningar nyligen konstaterats i Nässjöån. Nässjöån rinner ut i Ryssbysjön som tillsammans med Landsjön tillhör länets två mest förorenade sjöar. Ryssbysjön avvattnas via Huluån till Lilla Nätaren där Jönköpings kommun utfört omfattande saneringsåtgärder. Lilla Nätaren avvattnas via Vargsundet till Stora Nätaren, därefter till sjön Ylen och sedan via Huskvarnaån ut till sjön Vättern.

Ämnesområdet PFSA har i samband med nedläggningen av Trafikverkets impregneringsavdelning konstaterats förekomma i Höregölen som via en kulvert förbinds med Runnerydssjön som i sin tur är extremt förorenad av olika miljögifter. (konsultbolagets ÅF:s utredning). Runnerydssjön avvattnas sedan via Nässjöån vidare ned i sjösystemet.

Ovan beskrivna ämnesgrupp kan orsaka negativa hälsoeffekter redan vid låga nivåer. Riktvärden för förorenad mark har tagits fram av Naturvårdsverket specifikt för de hälsofarliga ämnena bly, kvicksilver och PAH. Ämnesgruppen PAH är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande. PAH-M och PAH-H är genotoxiska vilket betyder att de skadar arvsmassan. Det finns ingen tröskeldos och risken för cancerogena sjukdomstillstånd är korrelerad till föroreningsgraden.

Urban Persson, Nässjö