Insändare: Minkfarmarna borde få stöd för att avveckla sin verksamhet istället

Den senaste tiden har media rapporterat om att minkbranschen har det tufft under pandemin och att ekonomiska stödåtgärder inte räcker långt. Under flera år har antalet minkfarmare minskat och skinnpriserna har sjunkit. Vår nuvarande pandemi orsakas av covid-19 som har zoonotiskt ursprung, dvs den sprids mellan djur och människa. Smittan har spridits på över 20 farmer i Nederländerna och på tre farmer i Danmark, vilket har lett till att uppskattningsvis en miljon minkar har avlivats i förtid. Att minkar smittas av covid-19 ökar risken att viruset muterar och blir farligare även för oss människor. Frågan är vad politiker och myndigheter kommer att göra för att förhindra att smittan sprids på svenska minkfarmer. I Nederländerna fanns ett beslut om att stänga landets alla minkfarmer 2024, men på grund av spridningen av covid-19 på farmerna har parlamentet röstat igenom att de ska stänga redan i år. Sedan tidigare finns förbud (eller striktare regler som i praktiken innebär ett förbud) i bland annat Storbritannien, Tyskland och Norge. Att tvinga ihop vilda djur i trånga burar under onaturliga förhållanden ger konsekvenser både för dem och i förlängningen oss människor. Det finns mängder av exempel på zoonotiska sjukdomar; svininfluensa, ebola och SARS är bara några av dem. Gemensamt för dem alla är att de hade gått att undvika utan vårt hänsynslösa utnyttjande av andra levande varelser. En bra början är att stänga minkfarmerna. Låt stödpengarna istället gå till att hjälpa farmarna att ställa om till en verksamhet som inte utnyttjar djur och därmed inte riskerar att leda till ytterligare pandemier.

Ami Niglöv ordförande Djurens Rätt Karlskrona Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt