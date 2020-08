Insändare: Ledaren 21 juli

Ledaren i SmT den 21 juli var mycket intressant och klargörande. Framtill dag 200 det vill säga 18 juli har vår samlade inkomst i sin helhet gått till skatter och först därefter får vi behålla allt vi tjänar. Det innebär att 54 % av det vi tjänar går till skatt. Man skriver också att Alliansens stora bedrift, under sin regeringstid, var att pressa ”fridagen” från 8 augusti till 16 juli. Priset för denna bedrift ser vi idag. En fullständigt utkörd sjukhuspersonal och en äldreomsorg med stora brister, som resulterat i alltför många döda äldre i pandemin. Såvitt jag har förstått så är sjukhusvården och äldreomsorgen, både privat och offentlig, i huvudsak skattefinansierade och den privata sektorn kan dessutom ta ut vinster till sina aktieägare. Vinsterna finansieras också av skattemedel. Efter pandemin väntar ett stort antal patienter på vård som har skjutits upp. Hur många som dött i den kön lär vi nog aldrig få reda på.

Vidare skriver man att landets låginkomsttagare har, trots en och en halv mandatperiod med socialdemokratiskt styre fått en högre skattebelastning. Jag ber ledaren att jämföra 2018 års och 2019 års skattetabeller så framgår det klart att låginkomsttagare strax under 12000 kr per månad fick en skattehöjning år 2019. 2019 års skatter fastställdes i Kristdemokraternas och Moderaternas budget som med hjälp av SD röstades igenom i Riksdagen. Vidare så har t ex sjukpensionärer betalat 25 % mer i skatt än en löntagare, med samma inkomst, sedan Alliansens dagar men efter KD:s och M:s budget betalar de 35% mer i skatt. Detta är en ytterst kännbar skattehöjning för dem som har det allra sämst i vårt land. Jag har förgäves frågat både KD:s och M:s partikanslier om samhällsnyttan med med denna skattepolitik, dvs sänka skatten för välbeställda och höja de för de sämst ställda. De har inte svarat på brev. Kanske ledaren kan ledaren ge ett svar.

Men vi lever i en demokrati så man måste acceptera att svenska folket vill ha det så här, högre skatter för sjuka och helst så lite som möjligt för att upprätthålla en sjukvård där sjukhuspersonalen måste betala priset med låga löner och en hård arbetsbelastning.

Observatör