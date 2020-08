Insändare: Förtroendekris närmar sig inom Vetlanda Kommun

Från den tillgängliga information, som redovisas i vår lokaltidning och i övriga flertal sociala medier, antas att väljarunderlagen för samtliga partier, blir mer förvirrade, än upplysta på säkra grunder om vad som är sant eller falska vinklade uppgifter - nu om hur framtida verksamhet ska ske i foajén i vårt stadshus.

Senast i dag torsdag 13/8 gör ett av kommunalråden synligt i VP under OF - att det t.o.m. kan röra sig om oegentligheter.

Folkstyrets representanter över hela fältet ser ut att ha tappat bort det politiska uppföljningsansvaret och visar prov på bristande ledarskap.

Våra tre majoritetspartier S, M och C hanterar sakfrågan från skilda utgångspunkter. M är främst inne på funktion och lämplighet. S och C talar mest om att de vill visa att de har förtroende för kommunledningstoppen.

Nu är skarpt läge för att föra seriösa förtroendeskapande samtal över alla gränser för att bryta handlingsförlamningen.

Oppositionen har valt att ge VF en av de fyra kommunalrådsposterna. Allmänt sett syns även oppositionspartierna kunna förbättra politiska samordningen i den gruppen.

Förvaltningsledningarna var inte överens om foajéns funktioner. Efter "trixande" kom man fram till en kompromiss, ett beslut som innebär ett försöksår - blir det inte bra tar man fram receptionsdisken igen. Efter den 1 september finns särskilda värdar i foajén under en tid, för att informera om att därefter gäller Kontaktcenter ett kvarter bort. Hallå! Hallå!

Toppen av förvaltningsledningen uppger i insändare i VP och på annat sätt - "man har effektiviserat och sänkt kostnader".

Kommunalrådet Jan Johansson VF skriver under OF i VP i dag att infoverksamheten ökat sina kostnader med 4,1 miljoner under perioden 2016-2020.

Under tid som finns kvar under detta året, borde både kommunledningsförvaltningen och politiker engagera sig mer koncentrerat på kärnfrågor än "ickefrågor" - som nu lösningar som gäller foajén i vårt stadshus. Hallå - Hallå - alla som kan - stick en nål i ballongen och återgå till verkligheten.

Medlem i "Vänliga Vetlanda"