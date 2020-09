Insändare: Finns det verkligen skäl att vara nöjd?

Vid presskonferensen den 1 september fortsatte Tegnell att argumentera mot ansiktsmask. Han påpekade att en del nationer som har krav på ansiktsmask, har stigande smitta. Det är ett ohederligt argument. Han vet inte vad antalet nya covid-19-fall skulle varit utan maskkrav. Som representant för en vetenskapligt orienterad verksamhet borde han inte resonera på det viset.

Frankrike har haft krav på mask i affärer och offentliga transportmedel sedan flera månader. Under augusti har antalet smittfall stigit kraftigt. Den franska, statsägda tv-kanalen France 2 har visat reportage från diskotek med ungdomar som dansar i trängsel utan både mask och avstånd. Så det var väl inget bra exempel Folkhälsomyndigheten tog till.

Dessutom sa Tegnell sig vara nöjd med utvecklingen i Sverige. Vecka 34 hade Sverige 1 687 bekräftade fall. Det är drygt 16,5 fall per 100 000 invånare. Tyskland hade 11,4 under samma tid. Sverige ligger alltså hela 45 procent över, trots att Tyskland har haft en tredubbling av antalet smittfall under augusti.

Finns det verkligen skäl att vara nöjd? Sverige fortsätter att visa dåliga siffror, och användes som skrämmande exempel över hela världen.

Bo Wrenninge