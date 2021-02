Innebandysäsongen över för Höglandslagen – alla serier avslutas

Samtliga seniorserier utom herrarnas och damernas superliga samt herrallsvenskan har varit pausade sedan början av november.

På fredagen kom beskedet att de avslutas för säsongen.

– Vi förstår att det kan finnas en del som har uppfattningen att vi borde ha fattat det här beslutet tidigare, men för svensk innebandys skull har vi väntat in i det längsta. Det är oerhört ledsamt för hela innebandysverige att verkligheten ser ut som den gör med pandemin, säger Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup i ett pressmeddelande.

Smålands Innebandyförbud hade tagit fram flera scenarier och hoppades på en återstart under senvintern. Men nu får de planerna läggas åt sidan.

På grund av den höga smittspridningen och att icke-yrkesmässig idrott inte är tillåten är en återstart inte möjlig. Beslutet gäller alla distriktsförbund i Sverige.

– Vår tävlingsenhet har arbetat hårt under en lång tid för att skapa olika scenarier för eventuella uppstarter av serierna, eftersom vi verkligen har velat fortsätta spelet under säsongen. Men med nuvarande utveckling i det svenska samhället ser vi inte att det är möjligt att slutföra serierna på ett rättvist sätt. Vi har kommit till en punkt där ett beslut måste fattas och vi tycker, tillsammans med samtliga våra distriktsförbund, att det här beslutet är det bästa för innebandyn under de omständigheter som råder i landet, säger Mikael Ahlerup.

Ingen upp- och nedflyttning från serierna som avslutas sker inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet, meddelar Svenska Innebandyförbundet.