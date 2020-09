Ingen prideparad i Tranås – men regnbågsveckan blir av

I somras såg det mörkt ut för årets regnbågsvecka i Tranås. Nu är det dock klart att arrangemanget ändå blir av vecka 42.

– Sedan blir veckan väldigt anpassad efter rådande omständigheter såklart, säger Tranås kommuns föreningsutvecklare Cathrin Elovsson.

– Men vi vill ändå att det ska synas på stan. Vi kommer att ha en del föreläsare – men bara för 50 personer – och digitala arrangemang. Det kommer även att vara någon utställning.

Förra året arrangerades Tranås första prideparad, vilken blev en succé. Någon repris i år blir det dock inte.

– Vi kommer inte att ha någon parad och inte heller några stora artister på torget, säger Cathrin Elovsson.

Förutom kommunen är även Kultivera, Region Jönköpings län, RF-Sisu, Sommenbygdens folkhögskola, Holavedsgymnasiets estetprogram, Svenska kyrkan, Plan B och studieorganisationerna med som arrangörer.

– Vi har en arbetsgrupp som jobbar med de här grejerna och vi träffas med jämna mellanrum och pratar om hur vi gör nu, säger Cathrin Elovsson.

Inte bara utförandet är annorlunda i år, utan även namnet som den här gången kräver ett något längre andetag att säga.

– Nu kommer den att heta Tranås kultur- och regnbågsvecka at the fringe.

– Vi sammanstrålar med At the fringe som skulle ha varit i somras. De gör sin grej samtidigt och vi tror att det blir ”win win”. Vi får draghjälp av varandra.

At the fringe arrangeras av Kultivera, men precis som andra festivaler fick årets upplaga maka på sig på grund av viruspandemin. Arrangemanget blir dock av i år, men under andra former än vad besökarna är vana vid.

Enligt At the fringes hemsida kommer utövare från såväl Sverige som andra länder att kunna träffas online mellan 9 och 18 oktober och sammanlagt ska cirka 70 evenemang genomföras.