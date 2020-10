Hiphop-band från Tranås släpper debutsingel: ”Vi gör en satsning”

Tranåsgänget har även spelat in en musikvideo till låten.

– Vi har varit seriösa tidigare med vår musik, men nu tar vi ett steg till. Vi gör en satsning med det här, säger Miled Aflas.

Miled Aflas var med och startade Bowdegas redan 2012 tillsammans med kompisen Elias Kristiansen.

De kör även egna solokarriärer med namnen Femsjutre respektive Lias.

I singeln ”T Town” har de slagit sig samman med rapparen Emir Muratovic, som går under artistnamnet Emkoo (släppte singeln Click tidigare i år).

I låten står alla tre för solomusik.

– Vi hjälper och stöttar varandra hela tiden med egna soloprojekt. Det är alltid kul att se hur andra utvecklas, säger Elias.

– Vi har gjort musik tillsammans med Emkoo i fyra-fem år, men det här är vår första gemensamma singel, förklarar Miled.

Låten de nu släpper på Spotify har de spelat in i samarbete med producenten Can "Stress" Canatan och skivan spelades in i en studio i Stockholm.

– Han är en stor hiphop-producent och det var roligt att få göra det här tillsammans med honom, säger Miled.

– Hiphop är väl den största musikgenre i Sverige just nu, tillägger Elias.

Grabbarna hyr in sig i en lokal i Kraftverket (Sobelhuset) där de håller till för det mesta och spelar.

– Alla kan göra musik och mycket handlar om att man ska våga göra det. Antingen vill man inte göra det eller också är det rädslan som hindrar, säger Miled.

Debutsingeln ”T Town” är den första låten på Bowdegas EP ” Bowmob Vol.1” som kommer att släppas under våren 2021.