Hembygdsgården drabbad av vattenskada – föreningen hoppas på hjälp från kommunen

Vattenskadan tror de har funnits sedan en längre tid tillbaka, men då i mindre omfattning. De tror att den började förvärras i samband med när en restaurangverksamhet startade i lokalen och diskmaskin började användas frekvent.

– Vattenskadan fanns redan då, men har blivit värre med tiden, säger Birgitta Söderhjelm, Holavedens hembygdsförening.

– Det var i julas det började bli riktigt illa. Vi tog upp ett hål i golvet under våren och tittade och det är rätt så skadat där under. Det är nog något som legat och pyrt under en längre tid.

Föreningens försäkringsbolag har en försäkring just för hembygdsgårdar. Den täcker dock inte allt, utan vissa delar får föreningen stå för själv. Det alternativ de har valt som åtgärd innebär att huset även fortsättningsvis ska kunna användas till restaurangverksamhet. Enligt beräkningar kan kostnaden då uppgå till omkring 120 000 kronor.

– Men då är inte el eller VVS inräknade, säger Birgitta Söderhjelm.

Problemet är att ekonomin för föreningen är knaper och inkomsterna består i princip bara av medlemsavgifter från de cirka 120 medlemmarna. Just nu försöker föreningen därför hitta vägar för att få ekonomisk hjälp och bland annat har en ansökan om bidrag skickats in till Tranås kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

– De kan förstås inte bekosta allt, det har vi full förståelse för. Men ett litet bidrag vore vi tacksamma för, annars ror vi inte det här i land.

– Det är en kulturellt värdefull byggnad och för att kunna ha en kulturell verksamhet där måste vi få iordning köket. Annars kan vi inte ha någon verksamhet överhuvudtaget i huset och då står det tomt och dött.

Hembygdsgården används alltså inte just nu och föreningen har fått avböja förfrågningar från personer som velat nyttja lokalen.

– Vi har fått säga nej till ett par stycken för man kan inte använda köksdelen överhuvudtaget.

Hembygdsföreningen har genom åren arrenderat ut Hembygdsgården och just nu är det Henrik Widenborg som gör det, men det avtalet har sagts upp och kommer att avslutas den 31 augusti.

– Vi har alltid hyrt ut och låtit någon annan sköta typ en restaurangverksamhet, men vi har hela tiden också haft tillgång, förklarar Birgitta Söderhjelm.

– Vi hoppas i förlängningen att kunna hitta någon ny arrendator, säger hon och berättar att många Tranåsbor efterfrågar just ett matställe på platsen.

– De tycker det är jättetrevligt att kunna gå upp hit och äta, framför allt på sommaren. Vi hade en gudstjänst här och då hade det varit jättetrevligt om det hade kunnat vara öppet där så att folk kunde köpa kaffe och våffla eller något sådant.

En återkommande aktivitet de har är brasaftnar, men någon sådan blir det inte i höst på grund av vattenskadan.

– Vi kan inte göra något sånt under den tid det tar innan det är klart med reparationen.

Föreningen har dock kunnat ha museet öppet i sommar, något som slagit väl ut enligt Birgitta Söderhjelm. Hade det kunnat vara en verksamhet öppen i Hembygdsgården hade säkert flera av dessa även kunnat tänka sig att fika där.

– Nu får vi bara säga att de ska ta med egen kaffekorg.

Nästa år firar föreningen 100 år, ett firande som de håller på att planera inför. Jubileet är satt till den 19 juni.

– Då skulle det inte vara roligt alls om vi inte kunde ha Hembygdsgården öppen.

– Då vill vi absolut att det ska vara klart, säger Göran Ljung, också med i föreningen.