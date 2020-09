Här är de mest populära husen där du bor – se hela listan

LÄS MER: BILDEXTRA: Lyxvillan i Tranås till salu – köparen får 350 meter exklusiv strandlinje

Vi har spanat in Klicktoppen på Hemnet för att se vilka hus som flest personer gått in och tittat på. Här nedan följer listan över de populäraste husen på Höglandet under vecka 35.

1. Eklövsvägen 6, Bäckseda, Vetlanda. Utgångspris: 4 275 000 kronor. Annonsklick: 5 348.

2. Vilsevägen 1, Hullaryd Aneby. Utgångspris: 465 000 kronor. Annonsklick: 4 278.

3. Norrabynäs 1, Tranås. Utgångspris: 28 500 000 kronor. Annonsklick: 3 841.

4. Smålandsgatan 9, Handskeryd Nässjö. Utgångspris: 2 500 000 kronor. Annonsklick: 3 654.

5. Castmans väg 47, Kvarnarp Eksjö. Utgångspris: 1 000 000 kronor. Annonsklick: 3 631.

6. Lingonstigen 2, Aneby. Utgångspris: 1 500 000 kronor. Annonsklick: 3 595.

7. Parkgatan 2, Kvillsfors Vetlanda. Utgångspris: 795 000 kronor. Annonsklick: 3 188.

8. Nässjöbyn Duvekullen 1, Nässjö. Utgångspris: 650 000 kronor. Annonsklick: 2740.

9. Sofieholmsgatan 29 , Marieberg Eksjö. Utgångspris: 1 275 000 kronor. Annonsklick: 2 674.

10. Långgatan 26, Pukaregården Vetlanda. Utgångspris: 3 045 000 kronor. Annonsklick: 2 673.