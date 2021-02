Här är bästa föreningen i länet – samlade in 92000 kronor: ”Väldigt stolt”

Som ideell förening kan man registrera sig i Pantameras system och lämna in pant, då deltar man i automatiskt i tävlingen Föreningskampen.

Det har Taif gjort sedan några år tillbaka och i år fick man bäst resultat i Jönköpings län.

Stefan Fransson är klubbchef i Tranås AIF.

Det här är en bra slant in på kontot?

– Ja, det är väldigt välkommet. Vi har eldsjälar i föreningen som gör ett jättejobb, man är stolt som klubbchef.

Är det många som skänker sin pant till er?

– Åke Olsson gör ett jättejobb när han åker och hämtar upp pant som man vill skänka och det finns ett engagemang för klubben att kunna stötta den.

Vart går pengarna?

– Pengarna går in i föreningen och vi förvaltar de på bästa sätt, men visst är det extra välkommet ett år som detta, det är verkligen jätteroligt att vi fått in så mycket pengar, säger Stefan.

Tävlingen har genererat över en miljon kronor till föreningslivet i Jönköpings län.

– Det har naturligtvis varit tuffare för föreningarna att samla in pant med de begränsningar som pandemin har inneburit med färre sammankomster, cuper, matcher och lagaktiviteter. Att så många föreningar ändå valt att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan och samtidigt göra en fin insats för miljön är mycket glädjande, säger Rickard Andersson, strategisk marknadsförare på Pantamera/Returpack.

Föreningarna får ersättning för samtliga burkar och PET-flaskor de samlar in, även för skadade och privatimporterade burkar som inte ger någon pant.

Den insamlade panten motsvarar dessutom en koldioxidbesparing på 1 545 ton.

– Föreningskampen är verkligen ett win-win-koncept som bidrar både till föreningslivet och miljön. Att vi på Pantamera kan vara med och bidra till det engagemang som finns i svenskt föreningsliv känns extra bra ett år som 2020, säger Rickard Andersson.

I Jönköpings län deltog 156 föreningar och bäst i länet var Tranås AIF:s Ishockey Förening som samlade in 103 500 burkar och flaskor, motsvarande 92 000 kronor.

Topplacering i länet:

Förening Kommun Antal burkar och flaskor

1. Tranås Aif:s

Ishockey Förening Tranås 103 5002

2. Tabergs Sportklubb Jönköping 74 4003

3. Sommens AIF Tranås 58 0504

4. Smålandsstenar GoIF Gislaved 56 4005

5. Nässjö IF Pantamera Nässjö 52 4006

6. Norrahammars GIS Jönköping 47 8007

7. Fagerhult Habo IB Habo 47 5008

8. Burseryds idrottsförening Gislaved 39 3509

9. Hooks Idrottsförening Vaggeryd 34 70010

10. Boro/Vetlanda HC Vetlanda 33 600