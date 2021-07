Genom konstnärens öga - en berättelse om Sverige

Det är svårt att beskriva "Sverige genom konstnärens öga" utan att använda begreppet praktverk. Det är en makalöst vacker utgåva: stor, tung och rikt illustrerad med verk från svensk konsthistoria. Boken innehåller inte mindre än 450 bilder, oftast i generöst format, från hällristningar och kyrkomålningar till samtida konstnärer som Karin Mamma Andersson och Linn Fernström.

Nu är "Sverige genom konstnärens öga" inte enbart ett bildmässigt praktverk. För varje epok finns en historisk översikt, sedan följer ett kapitel under rubriken "Genom konstnärens öga". Författaren beskriver den konstnärliga utvecklingen under epoken, nya synsätt och arbetsmetoder.

Ambitionen bakom boken är imponerande i sig. Nils-Olof Olsson vill presentera vårt lands historia, som titeln säger, genom konsten. I dessa fantastiska reproduktioner ser vi hur konstnärer i Sverige har betraktat människor och landskap, djur och natur, samhälle och religion.

Vi har alla en inre bild av vårt land - och av världen i stort - som är präglad av den fotografiska bilden. "Sällan vänder vi ryggen lika brutalt mot historien, dess invånare och deras liv, som när vi tänker i bilder", skriver historikern Dick Harrison i förordet.

Några generationer tillbaka formades människans inre bilder istället av hantverkares och bildkonstnärers verk. När vi betraktar konst från forna tider finns en uppenbar risk för feltolkningar - om vi saknar förståelse för sammanhanget i vilket de skapades: "Om vi läser dessa bilder som de skall läsas - som genuina avtryck av mänskliga tankar, målsättningar och försök att besvärja tiden - får vi ett nytt svenskt förflutet till livs, en berättelse som endast skymtar mellan raderna i litteraturen", fortsätter Harrison.

Bilderna i boken ska inte enbart illustrera historiska skeenden, utan konsten är själva ingången till en förståelse av vår historia.

Ett återkommande tema i boken, en röd tråd, är intrycken som hämtas från utlandet. Fram till stormaktstiden var Sverige ännu ett avlägset och isolerat hörn av Europa. Under drottning Kristinas tid kom flera utländska konstnärer, med David Klöcker Ehrenstrahl i spetsen.

Johan Werner kom från Schlesien och blev hovkonterfejare hos Per Brahe d.y. Han målade bland mycket annat panoramamålningen "Per Brahe till häst" (1649) för Brahehus. Vi ser greven posera till häst och södra Vätterbygden som breder ut sig i bakgrunden: en maktdemonstration där Per Brahe dominerar bilden och hela grevskapet.

Genom historien har internationella strömningar färgat den svenska konsten och svenska konstnärer har lärt sig från utländska kollegor. Många gånger har svenska konstnärer återvänt från utländska konstskolor med intryck från den stora världen.

Historiska översikter av detta slag brukar tappa fart och energi ju närmare vår samtid de kommer. Så är det inte alls med "Sverige genom konstnärens öga". Tvärtom, faktiskt. Drygt en tredjedel av boken ägnas åt åren efter 1900. Olsson redogör mycket pedagogiskt för alla de vitt skilda strömningar som följde modernismens genombrott.

Relativt många kvinnliga konstnärer finns representerade, åtminstone i bokens avslutande tredjedel. Namn som Anna Berg och Elsa Danson Wåghals syns med givna storheter som Vera Nilsson, Sigrid Hjertén och Siri Derkert.

Olsson har tidigare skrivit böcker om konst från Stockholm, Skåne och Västkusten. Bildmässigt finns möjligen en viss överrepresentation från dessa områden, men det är ändå tydligt att han har ansträngt sig för att visa alla regioner av Sverige. Även Småland finns representerat, bland annat genom John Bauer och Tranåsmålaren Herman Norrman.

Någon invänder säkert att den historiska översikten blir just översiktlig. Det är trots allt väldigt stora sammanhang som skildras i korta kapitel. Bokens format gör dessutom att läsbarheten blir lidande - det är inte en bok för hängmattan.

Jag tycker ändå att författaren lyckas förvånansvärt väl i sina storslagna ambitioner: att återge Sveriges historia genom den konstnärliga bilden. Jag bläddrar och ser dessa enastående verk från hundratals konstnärer, blicken på stad och land i ständig förändring. Det blir verkligen en berättelse om Sverige. Och denna berättelse har väl sällan varit lika vacker och praktfull.

Om boken:

Sverige genom konstnärens öga

av Nils-Olof Olsson

Bokförlaget Arena