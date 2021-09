Fyrhjulingsförare förstörde gröda – får betala dyrt för sina sladdar

En dag i slutet av augusti i fjol fick en markägare ett telefonsamtal från en bekant som just då befann sig på badplatsen i Flisby. Vännen berättade hur han såg två personer på fyrhjulingar köra runt och sladda på markägarens slåttervall nära badplatsen.

Vännen berättade hur fyrhjulingarna såg ut och markägaren körde direkt ut med sin bil. Han stötte då på fyrhjulingarna med förare. Vännen som ringt kom strax efter, men när de konfronterade förarna körde de bara ifrån dem.

Eftersom markägaren visste var förarna hörde hemma körde han då till en adress i Aneby och väntade in dem.

Efter en stund anlände fyrhjulingsförarna mycket riktigt till platsen, men när de fick se vem som stod och väntade drog de igen.

Markägaren räknar med att han förlorade cirka 10 000 kronor vid skörden på grund av skadorna på vallen.

I Eksjö tingsrätt hävdade de åtalade att de inte alls kört på någon slåttervall utan bara kört på grusvägen. Men tingsrätten slog fast att det inte rådda några som helst tveksamheter kring att vittnet sett just dem köra på vallen innan de sen drog iväg därifrån. Inga andra fyrhjulingsförare var ute och körde på just sådana fordon just där just då.

Alltså dömdes båda männen villkorligt för skadegörelse. Båda ska betala 40 dagsböter, vilket kostar dem olika mycket på grund av deras inkomster. En av dem får betala hela 10 000 kronor totalt för nöjet, medan den andra slipper undan med mindre än hälften.