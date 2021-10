Första kvalgrupperna presenterade – upplagt för dramatik

Slutspurten inom lokalfotbollen fortsätter och under den kommande helgen kommer mångas klubbars öden att avgöras. Samtidigt kickar höstens första kvalmatcher igång.

Det rör sig om kvalet till division 5, där vi med lokala ögon hittar både Torpa AIS och Holsby SK i jakt på avancemang.

Under måndagen presenterade Smålands FF hur kvalgrupperna ser ut. Nedan listas samtliga grupper med lokalt eller möjligt lokalt inslag.

Kval till Div 5 Grupp 1

Deltagande lag: Hooks IF, Österängen IF och tabelltian från Div 5 Västra (Bodafors SK och IFK Stockaryd/Rörviks IF är indraget i streckstriden).

Spelschema: Kvalet startar på lördag 9 oktober mellan Hooks IF–Österängen. Därefter ställs de båda division 6-klubbarna i varsin match mot laget som tillkommer från division 5. Kvalgruppen avslutas den 23 oktober.

Kval till Div 5 Grupp 2

Deltagande lag: Gränna AIS, Torpa AIS och tabelltian från Div 5 NV (Eksjö Fotboll och Gripenbergs BK indraget i streckstriden där)

Spelschema: Kvalet inleds Lördag 9 oktober mellan Gränna AIS–Torpa AIS på Ribbvallen i Gränna. Därefter ställs de båda division 6-klubbarna i varsin match mot laget som tillkommer från division 5. Kvalgruppen avslutas den 23 oktober.

Kval till Div 5 Grupp 3

Deltagande lag: Fårbo FF, Holsby SK och tabelltian från Div 5 NÖ (Skede IF indraget i streckstriden där).

Spelschema: Kvalet inleds lördag 9 oktober mellan Holsby SK–Fårbo FF på Brunssvallen i Holsbybrunn. Därefter ställs de båda division 6-klubbarna i varsin match mot laget som tillkommer från division 5. Kvalgruppen avslutas den 23 oktober.

Förutsättningarna för kvalet beror på skillnaden mellan upp- och nedflyttning av Smålandslag till och från Division 3. Gruppsegrare ska dock kunna vara säkra på att få spela division 5 nästa säsong.