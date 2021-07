Flera Tranåsbor uppmätte över 140 millimeter regn i sina trädgårdar – meteorologen: ”Det är mycket möjligt”

Det kraftiga regnovädret i Tranås har orsakat översvämningar, avstängda gator och kaos i trafiken. Räddningstjänsten hade fullt upp under hela kvällen och natten när de försökte hjälpa de drabbade.

Att det blir skyfall under sommaren är inte ovanligt i samband med åska menar Lisa Frost, meteorolog på SMHI, men under hela juli månad brukar det komma ungefär 70 millimeter regn.

– Det kom en månads nederbörd på ett dygn, säger hon.

I Tranås finns det ingen mätstation, vilket gör att det blir väldigt svårt för meteorologerna att veta exakt hur mycket regn som kom. Det var dessutom väldigt lokala skyfall. Tittar man på dygnsnederbörden så fick Vadstena 48,5 millimeter och Omberg 44, enligt SMHI.

Enligt vädertjänsten Stormgeo uppmättes 39,5 millimeter strax söder om Tranås, i närheten av Gripenberg.

– Sen är det inte omöjligt att det kom mer i Tranås, berättar Josefine Bergstedt, meteorolog på Stormgeo och säger att det är svårt att förutse hur mycket regn som ska komma.

– SMHI hade ju gått ut med en varning om att det kunde regna mycket, men det rörde inte Jönköpings län. Det är svårt att förutse vart regnet kommer och hur mycket som kommer, men just skyfall där det vräker ner och allt kommer på ett par timmar är inte vanligt, säger hon.

Flera Tranåsbor har uppmätt över 140 millimeter regn hemma hos sig. Josefine Bergstedt menar att det inte är omöjligt att det kom så mycket nederbörd på vissa håll då det var väldigt lokala skurar.

– Det är mycket möjligt att man uppmätt sådana värden hemma, säger hon och berättar att rekordet i Sverige för juli månad är 200 millimeter som kom på ett dygn i Norrbotten 1997.

Under tisdagskvällen kommer det in ett nytt regnväder västerifrån med inslag av åska som kommer att passera Höglandet. Det väntas dock inte bli lika kraftigt regn som under måndagen.

– Mellan midnatt och klockan 06 på onsdagsmorgonen väntas det komma 10 millimeter. Om man jämför med de 40 millimeter igår så väntas det inte komma lika stora regnmängder, men det vet man aldrig. Det är jättesvårt att göra prognoser över regn.