Flera stationer på Höglandet påverkas efter allvarlig tågolycka

Det är Aftonbladet som rapporterar att flera personer har blivit påkörda av ett tåg i Hässleholm. Trafikverket meddelar att det just nu är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm-Sösdala sedan klockan 10:45 på onsdagen.

– Vi har ett tåg som har kört på personer som befunnit sig på spåret. De satt inte i en bil, säger Patrik Freij, inre befäl vid räddningstjänsten i Kristianstad, till nyhetsbyrån TT.

Trafiken återupptas tidigast klockan 16, uppger Trafikverket.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Hyllie, Triangeln, Malmö C, Burlöv, Åkarp, Hjärup, Lund C, Stångby, Örtofta, Eslöv, Stehag, Höör, Tjörnarp, Sösdala, Hässleholm, Vinslöv, Önnestad, Kristianstad C, Fjälkinge, Bromölla, Sölvesborg, Mörrum, Karlshamn, Bräkne-Hoby, Ronneby, Bergåsa, Karlskrona C, Nässjö C, Bodafors, Sävsjö, Stockaryd, Lammhult, Moheda, Alvesta, Vislanda, Diö, Älmhult, Killeberg, Osby, Hästveda, Ballingslöv.

