EXTRA: Taif drabbat av corona – tvingas pausa verksamheten: ”Många visar symptom”

Många lag i Hockeyettan har fått in covidsmitta, vilket har gjort att verksamheter har pausats och att matcher har blivit uppskjutna.

Nu har även Tranås AIF drabbats.

– Det är fruktansvärt tråkigt, men sannolikheten att vi skulle klara oss var inte särskilt stor. Vi har gjort vad vi har kunnat, men nu gick det inte längre, konstaterar Stefan Fransson.

– Det har kommit in på olika sätt under tre dagar. Varifrån vi har fått in det kan varken jag eller smittskydd svara på. Vi kan inte härröra det till något. Vi får hoppas att det stannar med att vi stänger ner verksamheten och att vi får stopp på det genom att inte träffas.

Tranås AIF har fattat beslut om att sätta a-lagsverksamheten på paus åtminstone den här veckan ut. Det blir ingen match mot Tyringe på söndag och inte heller mot Kalmar på onsdag. Dessutom kan ytterligare två matcher vara i farozonen, enligt Stefan Fransson.

"Ett antal bekräftade fall"

– Jag vill inte gå ut med hur många spelare som drabbats, men det är ganska många som visar symptom. Vi har ett antal bekräftade fall och väntar på några provsvar. Vi vet inte än om de är positiva eller negativa, säger klubbchefen.

Vilka symptom uppvisar spelarna?

– Det är allt från feber och halsont till huvudvärk och att de är snoriga.

Avbrottet kommer olägligt för Tranås AIF, som har vunnit fem matcher i följd och tagit upp kampen om förstaplatsen med Halmstad på allvar.

– Vårt självförtroende naggas inte av detta, utan vi ska fortsätta där vi slutade. Det kan bli positivt genom att vi kommer samman ännu mer. Men visst blir det pressat och tufft i slutet när gigantiskt mycket står på spel, säger Stefan Fransson.