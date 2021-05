Exklusivt reportage inifrån Syrien: Ovärderliga världsarv förstörs och plundras

Det sägs att plundring av kulturföremål tillhör de äldsta formerna av organiserad gränsöverskridande brottslighet. Idag är det ett utbrett fenomen i Syrien, där smugglingen av antika föremål är ytterligare en katastrof som har drabbat landet.

Det finns ingen officiell statistik över hur många kulturföremål som har smugglats ut ur Syrien de senaste åren, men internationella organisationer uppskattar att den illegala handeln med kulturföremål från Syrien och Irak är en av de viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten i regionen (intäkterna uppskattas till mellan 7 och 15 miljoner dollar om året).

Enligt experter i norra Syrien finns det runt 40 historiska bosättningar på landsbygden i regionen Idlib. Dessa är grupperade i åtta fornminnesparker som alla har registrerats på Unescos världsarvslista. Platserna dateras till olika historiska epoker. Några är förhistoriska, medan andra kommer från antiken eller från den sena islamiska perioden.

Några av dessa platser har bevittnat arameiska, grekiska, romerska, assyriska, bysantinska och islamiska/muslimska historiska epoker.

Unesco har klassat bosättningarna som världsarv och listat dem som hotade av det syriska inbördeskriget.

Serjilla är en övergiven bosättning, som ingår i det som kommit att kallas Döda städerna. Dessa utgjorde ett centrum för jordbruk i regionen och försåg de antika städerna Antiokia och Apamea med vete, vindruvor, oliver och vin när det bysantinska riket var nära sin höjdpunkt. Faktum är att det var olivolja och vinproduktion som gjorde invånarna rika i de tidiga åren av det bysantinska riket. De gigantiska stenpressarna för olja och vin ligger sida vid sida med de magnifika villorna.

Serjilla ses som en av världens viktigaste fyndplatser från antiken, enligt den franska forskaren och historikern Georges Tate, som var chef för en fransk fornlämningsexpedition till Syrien i mitten av 90-talet.

I september 2019 flydde många invånare från sina hem i Idlib-provinsen efter luftangrepp. Nu har de hittat skydd i de bysantinska ruinerna i Serjilla.

En av familjerna byggde cementväggar för att skapa nya rum och installerade både fönster och dörrar i sin tillfälliga tillflyktsort. De flesta av de fördrivna familjerna som bor i området har följt efter. De har tagit bort gamla stenar från bostäderna och byggt nya väggar av lera.

– Vi har ingen annanstans att ta vägen, eftersom våra hus har förstörts av beskjutning från den syriska regimen, så vi har slagit läger i ruinerna efter Serjilla. Väggarna är förstörda, så vi har lagt nytt tak och lagat de antika byggnaderna med lera, berättar en av invånarna på telefon.

Ungefär två kilometer från Serjilla, där det också finns antika fornlämningar, har något familjer brutit upp stora stenar och jämnat byggnader med marken i ett försök att odla upp jorden och producera mat som de kan äta.

Men de fördrivna personerna är inte de enda som kan bli beskyllda för skador på fornminnena.

Elias, 44 år, började gräva efter fornlämningar 2012, när han förlorade sitt jobb och familjen stod utan inkomst.

Den mannen, Elias, har ett team på tre personer som arbetar med honom.

Han använder sig av metalldetektorer för att lokalisera värdefulla fornfynd som han sedan gräver upp med hjälp av helt vanliga verktyg, som yxor och spadar. Bland de föremål som han har hittat finns bysantinska, romerska, grekiska och islamiska kopparmynt.

Han säljer mynten och andra artefakter till lokala köpmän, men han har ingen information om var föremålen tar vägen efter den initiala försäljningsprocessen. Inte heller känner han till deras faktiska pris. Han är emellertid säker på att artefakterna smugglas utomlands.

Nätverken som smugglar kulturföremål sköter sina affärer via grannländerna. Kedjan innehåller många aktörer, allt från vanliga invånare till särskilda mäklare och försäljare. Mycket sker via nätet. Via sociala medier marknadsförs och säljs de värdefulla föremålen.

– Det finns mer än 1000 fornminnesplatser i Idlib, 760 är registrerade hos Myndigheten för fornlämningar och museum (DGAM) som ligger under det syriska kulturdepartementet, säger Ayman al-Nabo, som är chef för Idlibs stadsmuseum.

Under de senaste tio åren har fornlämningar och kulturarvsplatser utsatts för en rad angrepp från den syriska regimen, bland annat luftangrepp och attacker med bombtunnor, berättar han.

Det finns också stenar från antika fornlämningar som har monterats ner för att användas inom byggindustrin eller för att säljas vidare. Detta har redan gjort stor skada på fornminnena och kan leda till deras slutgiltiga utplåning, enligt al-Nabo.

Via sociala medier skapar smugglarna en efterfrågan på sina varor. Här kan personer som är intresserade av att köpa kulturföremål hitta säljare, och tvärtom.

De viktigaste föremålen i denna handel är är skulpturer, statyer, mynt och gamla mosaikplattor. Många av föremålen är mer än tusen år gamla och daterade till tidigare civilisationer på syrisk mark. Det visar de sidor i sociala medier, där försäljare avslöjar vad som finns på marknaden.

Samlarobjekten smugglas över gränsen till grannländer, där de kan säljas till tredje part eller förvaras till önskat pris erhålles, vilket uppskattas till tusentals dollar.

Denna form av trafficking har ökat i regionen till följd av frånvaron av myndigheter som är kapabla att skydda fornlämningarna och som kan ställa förövarna inför rätta och genomdriva lagar som verkar avskräckande för sådan brottslighet.

Lokala myndighetspersoner vittnar om att de står hjälplösa inför den pågående förstörelsen av regionens fornlämningar.

– Vi har inte några styrkor till att skydda dessa fornminnen från förstörelse. Vi behöver donationer för att skapa de säkerhetsstrukturer som behövs för skydda kulturarvsplatserna, säger den högsta ledaren för oppositionen i Bara.

I al-Bara i Idlib har gravmonument och fornlämningar försvunnit. Det finns också tjuvar som genomför slumpmässiga utgrävningar som gör stor skada på kulturarvsplatserna, särskilt om de använder sig av tunga maskiner, som bulldozers. Dessa handlingar förstör forntida byggnader totalt, berättar al-Nabo.

Där de tidigare stod, byggs nu hus. Stadens kyrka uppvisar också tecken på förstörelse, bland annat har många av dess stenar har rivits ner, säger al-Nabo.

När det gäller utgrävningar som görs av enskilda individer med handverktyg, orsakar de sällan någon större skada på utsidan av byggnaderna. Ofta fyller de igen hålen de har grävt för att rädda fundamentet som byggnaden står på, berättar al-Nabo.

I al-Kafr, väst om al-Bara, ska allierade till den syriska regimen, enligt al-Nabo, ha gjort en framryckning med stridsvagnar mot fornlämningen Deir Sobat, vilket resulterade i att några av rummen revs och stora delar av byggnaden skadades.

Under kriget i Syrien har många av fornlämningarna i Idlib utsatts för allvarliga angrepp. Några har förlorat sina viktigaste kännetecken och andra har helt utplånats.

– Den syriska regimen och ryska trupper har gjort Idlibs fornlämningar till måltavlor för alla typer av vapen, eftersom de använder sig av den brända jordens taktik i flera områden, säger advokaten Nabil Kaddour i ett Skype-samtal.

Adnan, vilket är ett fingerat namn på en lokal antikhandlare, berättar att en del upphittade artefakter har sålts via utländska mellanhänder som håller kontakten med köpmän inne i Syrien.

De flesta artefakter har smugglats genom Turkiet eller Libanon och köpts upp av utländska aktörer, men köpmän från Golfregionen investerar ibland i föremål i arabisk stil eller med arabiska mönster, tillägger han.

Han berättar också att artefakternas pris avgörs av deras skönhet, skick och material, men också av vilken epok de kommer ifrån.

Den Idlib-baserade historikern Fayez Qawsara berättar i en nätbaserad intervju om vilken betydelse Idlibs kulturarvsplatser har haft:

– Idlib är rikt, med berömda fornlämningar överallt. Dessa platser har flera karaktäristiska inslag, inte minst i form av Darats, byggnader som vi idag skulle kalla villor och som är daterade till 400- och 500-talet, säger Qawsara.

Historikern tillägger att det också finns kyrkor, kloster, marknader och hamams (turkiska bad), samt att klostren inte bara fungerade som platser för tillbedjan utan också som skolor, eftersom det som vi idag kallar skolor inte existerade på den tiden.

Deir Sobat är ett berömt kloster i byn Kafer al-Bara. Det har en rektangulär form och stora pelare.

Klostret fungerade som skola och innehöll en stor sal, åtskilliga rum, och ett kök för studenter, lärare och munkar.

Det hade även ett andra namn, Deir Elizabeth eller Elizabeths kloster, vilket visar att skolgången inte bara var begränsad till pojkar. Flickor fick också ta del av undervisning där, vilket ger en annan bild av en period som annars ofta beskrivs som okunnig.

Enligt Al-Nabo finns det två typer av åtgärder som behövs för att skydda fornlämningarna.

Den första handlar om att öka medvetenheten hos lokala auktoriteter, organisationer, universitet och skolor genom att organisera regelbundna kampanjer, debatter och kulturseminarier.

Sådana kampanjer fungerar, eftersom de sprider idén om att kulturminnen måste bevaras för kommande generationer, samtidigt som de engagerar lokalsamhället i ansträngningarna för att skydda dem. På så sätt blir traktens fornminnen både ett individuellt och kollektivt ansvar, enligt Al-Nabo.

Den andra typen av åtgärder är juridiska och administrativa. De handlar om att få igenom regleringar som kan efterlevas i domstol. Lagstiftning som reglerar brott mot kulturminnen fungerar som en kraft mot personer som saknar etiska begränsningar och därför förstör fornlämningar i sitt sökande efter begravda skatter, säger al-Nabo.

Al-Nabo hoppas att en löpande dialog med Unesco och återkommande rapporter till kollegor i Europa ska leda till framsteg när det gäller skyddet av områdets fornlämningar.

Redan idag är trafficking av kulturföremål ett brott i Syrien. De stränga straffen, där dödsstraff ingår, skulle kunna verka avskräckande.

Verkligheten ser emellertid annorlunda ut, eftersom landets fornlämningar har utsatts för angrepp av alla sorter, såsom plundring, stöld och smuggling, av myndigheternas egna bundsförvanter och av säkerhetsmaffior som arbetar för den syriska regimen.

Både Romstadgan och Haagkonventionen från 1954 betraktar angrepp på världskulturarv under väpnade konflikter som ett krigsbrott.

Enligt artikel 15 av det andra protokollet i Haagkonventionen står det följande om skyddet av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter:

“any person commits an offence within the meaning of this Protocol if that person intentionally and in violation of the Convention or this Protocol commits any of the following acts: theft, pillage or misappropriation of, or acts of vandalism directed against cultural property protected under the Convention.”

Text: Ali Al Ibrahim

Foto: Saidou Ibrahim

Översättning: Emilia Söelund

Om skribenten

Ali Al Ibrahim är en syrisk journalist som kom till Region Jönköpings län som fristadsförfattare. Han har gjort den prisade dokumentärfilmen ”One day in Aleppo” och gett ut boken ”Syrien lever och dör”. Han har belönats med BBC Arabic Young Journalist Award för sitt arbete.