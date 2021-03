Enkät: Så jobbar Höglandskommunerna med intyg för barnomsorg på semestern

LÄS MER: Nu kräver kommunen intyg för barnomsorg på semestern: ”Rent krasst så kostar det oss himla mycket pengar”

Tranås kommun:

– Vill man lämna barn vecka 28-31 så ska man styrka med arbetsgivareintyg eller intyg från studiesamordnare, säger verksamhetschef Helene Olofsson och uppskattar att kommunen började med det för några år sedan.

Sävsjö kommun:

– Det startade coronaåret 2020 då vi inte visste hur många barn som skulle komma på sommaren. Vår erfarenhet sedan tidigare det kommer väldigt lite barn. Behöver man barnomsorg under de fyra semesterveckorna ska arbetsgivare eller studiesamordnare skriva under ett intyg. Detta har vi gjort sedan sommaren 2020 och vi krävde intyg även under jullovet, säger förskolerektor Karin Andersson

Aneby kommun:

– Vi kräver inga intyg om arbete eller studier, säger Ulrika Jonsson på barn- och utbildningskontoret.

Nässjö kommun:

Något särskilt intyg från arbetsgivaren behövs inte inför sommaren, uppger kommunen.

Eksjö kommun:

I sommar är det första gången som Eksjö kommun prövar intyg från arbetsgivaren eller studiesamordnare.

– Vi har märkt att många anmäler sig och sedan dyker inte barnen upp. Detta är ett försök att kunna planera bättre. Vi får se vad det ger. En del kollegor i grannkommunerna säger att det blev mer rätt när de använde intyg. Utgångspunkten är att de som behöver omsorg ska hade det och de som inte behöver det ska inte ha det, säger utvecklingsledare Katarina Norén vid barn- och utbildningskontoret.

Vetlanda kommun:

I år behöver vårdnadshavare lämna intyg när det gäller barnomsorg och fritids under vecka 28-31, den tid då många har semester och behovet av omsorg minskar i kommunen.

— Vi har betydligt färre barn närvarande under dessa fyra veckor, säger förskolechef Ingela Nyberg.