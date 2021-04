Egna produkten får ny chans i Taif: ”Otroligt talangfull”

Love Palm hade visserligen figurerat i matchtruppen tidigare, men i hemmamatchen mot Borås i slutet av oktober fick han sina första byten i Tranås AIF:s seniorlag.

– Jag vill stanna här och spela så länge jag kan, sade han glatt till tidningen kort efter matchen.

Och nu står det klart att han får fortsatt förtroende i a-laget. Under säsongen blev det 19 matcher och under dessa levererade han två assists. Men insatserna var lovande och 17-åringen visade prov på både bra spelsinne och puckkontroll, även om speltiden var knapp under kvalserien. Nu har han alltså belönats med en kontraktsförlängning.

”Love är en otroligt talangfull back som är mycket mogen för sin ålder så det ska bli jättekul att följa hans fortsatta utveckling i föreningen”, skriver Taif på sin hemsida.