Ebbot och Sundet tog för sig av publikens värme – artister njöt av att få spela live

Rak rock, bubblande pop och talangfulla indieslingor duggade tätt och lätt mellan hus, träd och besökare framför Ydregårdens utomhusscen den allra första kvällen med ytterligare lättnader i pandemi-restriktionerna för olika kulturarrangemang både inomhus och utomhus.

Förre frontfiguren i hyllade The Soundtrack Of Our Lives, Ebbot Lundberg, var på strålande humör på Ydrescenen.

Den 55-årige sångaren, låtskrivaren och producenten visade tillsammans med Jimmy Uller med band att han är en stor scenpersonlighet med magisk pipa.

Han inledde sin spelning på Ydregården med tre akustiska låtar och ett fyndigt öppningsprat som gjorde att han med en gång fick publiken i sin hand.

Barfota utan strumpor och skor som det heter i sången visade han bokstavligen framfötterna på Ydrescenen.

Den folkkäre artisten hade planerat att starta med två akustiska låtar - men han fick feeling när han stod framför Ydrepubliken och tog en till. Den satt som en smäck.

Gamla, fina 90-tals låten Grand canaria fyllde julikvällen med just såna toner man inte kan få nog i ett somrigt Ydre och Sverige.

Ebbot Lundberg berättade också hur låten kom till. Den har inget att göra med sol, salta bad och grisfester, utan handlar om en kanariefågel i Göteborg som rymde och flög ut i novembernatten vid Skanstorget. Och tro det eller ej den återfanns levande under en av stadens broar.

Under alla åren med The Soundtrack of Our Lives och andra band har Ebbot Lundberg samlat på sig en hyfsad låtskatt kryddad med internationella hits.

Han är dessutom skicklig på att tolka andra artister låtar och ge dem en helt ny dimension, vilket han visat i tv-succéer som ”Så mycket bättre” och ”Ebbots ark”.

Sundet är ett ungt, dedikerat Ydreband med ovanlig förmåga att skriva låtar med potential att hitta hem hos en bred publik även utanför indiesfären.

Under pandemin utan möjlighet att utvecklas som liveband har Sanna Malm, Joel Andersson, Isak Mårtensson, Edvard Armsköld och Edvin Arvidsson tillbringat timme efter timme i sin ruffigt rockiga replokal Lyan för att skapa ny musik med typiskt, talangfullt Sundetsound och samtidigt passa på att bli ännu vassare på sina instrument.

Och yes vad bandet lät tight och bra på Ydregårdens scen med Sanna Malms fina röst som lätt och luftigt vispad indiegrädda på moset.

