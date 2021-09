Dubbla glädjebesked för Taif i genrepet: ”Roligt att vara tillbaka”

Mycket har grinat emot Tranås AIF den senaste månaden. Men när det var genrep inför seriestarten fanns det ett glädjeämne redan när laguppställningen släpptes. Ivar Arnesson gjorde nämligen säsongsdebut.

– Det var kul att spela igen, det har man ju saknat. Att istället för att stå och köra rehab, så får man vara ute på plan med grabbarna. Det är därför man spelar och det man vill göra, så det var roligt att vara tillbaka, säger Arnesson efter matchen.

Inför matchen lånade Tranås AIF in backen Lukas Flygt från Vita Hästen, dessutom fanns forwarden Fredrik Johansson med på lån från Mjölby HC. I laguppställningen mot HC Dalen var dessutom Jonas Fredriksson tillbaka efter att ha varit indisponibel den senaste tiden.

HC Dalen tog ledningen genom Jesper Thörnberg på straff i den första perioden. Sedan klev bröderna Eklöf fram för Tranås. Pontus smackade in ett direktskott till 1-1, Petter klev fram från sin backposition, bröt ett uppspel och skickade in 2-1. I slutet av perioden var det Pontus Eklöfs tur igen, då han stötte in 3-1 i powerplay.

Det var ett bitvist ganska grinigt genrep. Utvisningarna haglade efter flertalet ruff och känslorna svallade.

– Ja, det var lite grötigt. Det var många tuffa tacklingar, men jag tycker det är lite skoj också. Jag gillar när det blir lite grisigt och mig gynnar det. Samtidigt är det ju en fysisk sport och man ska kunna stå upp för det, säger Ivar Arnesson.

Mittperioden slutade 2-2, Lukas Isaksson bjöd på ett fint mål och Niko Kivelä gjorde Taif:s andra och de gick in till den andra pausen i ledning med 5-3.

Dalen reducerade tidigt i den tredje, men Rasmus Koskinen punkterade tillställningen när han gjorde 6-4 i öppet mål, vilket blev slutresultatet i en underhållande match.

– Ja, det var mycket mål. Sedan tycker väl inte jag att vi gör någon jättematch, men det är starkt att vi går vinnande ur den. Men som sagt, vi gör ingen jättematch och det vi kan ta med oss är väl att vi vinner, säger Arnesson som började träna för fullt i måndags och nu alltså gjort säsongens första match.

– Jag har ju bara varit på det i fem dagar och så kändes det väl på isen också. Pucken studsade ifrån en, och inte med en riktigt. Tajmingen sitter inte heller riktigt och det kan bli mycket bättre från min sida. Men jag har ju i varje fall en vecka kvar till premiären, avslutar Arnesson.

Matchfakta: Ishockey, träningsmatch

Tranås AIF–HC Dalen 6–4 (3–1, 2–2, 1–1)

Målskyttar, Taif: Pontus Eklöf 2, Petter Eklöf, Lukas Isaksson, Niko Kivelä, Rasmus Koskinen.

Laguppställning, Tranås:

Målvakter:

Victor Johnson (Emil Jidskog)

Backar:

Fredrik Lindström–Petter Eklöf

William Wennström–Oscar Karlsson

Jonas Fredriksson–Love Palm

Lukas Flygt

Forwards:

Pontus Eklöf–Anders Skoog–Erik Brissle

Lukas Isaksson–Mathias Hellgren–Fredrik Johansson

Rasmus Koskinen–Miro Mäkinen–Niko Kivelä

Ivar Arnesson–Hugh Levenius Quinn–Adam Parmö