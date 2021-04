Därför lades granskningen ner mot Tranås kommun: ”Då kan vi inte utreda vidare”

Konkurrensverket fick hösten 2019 uppgifter om att Tranås kommun ingått avtal om köp av bland annat marknadsföringstjänster från bolaget Tranås United.

Underlaget gjorde gällande att köpen genomförts utan att ett annonserat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling genomförts, varför Konkurrensverket inledde en granskning.

Den 13 april, över ett och ett halvt år senare, avskrivs ärendet och läggs ner.

”Det finns inte längre någon grund i vår prioriteringspolicy att fortsätta vår utredning”, skriver Konkurrensverket i sitt beslut.

– Vi har fått skriva av det på grund av att fristen har löpt ut på de avtal som vi har granskat. Då går det inte längre att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Det blev inte en sådan allmänpreventiv effekt som vi hade hoppats på, berättar Anna Görgård på Konkurrensverket.

Så de två avtal som revisorerna pekade på har preskriberats?

– Ja, de tilldelningarna som vi tittade på.

Är det lagrummet som gör att det blir svårt att undersöka vidare?

– Preskriptionsfristen är ett år från att avtal ingås. Vi fick in en mängd olika köp, men handläggaren konstaterade att de preskriberats. Då kan vi inte utreda vidare i syfte att ansöka om upphandlingsskadeavgift. Det behöver inte innebära att vi inte kan gå på senare tilldelningar, men just inom ramen för det här ärendet så hade vi det att titta på.

Blev det preskriberat under tiden ni granskade ärendet? För er handläggning av det här har ju verkligen dragit ut på tiden.

– Vi registrerade ärendet i september 2019. I oktober tog vi in fakturasammanställning för 2018 och 2019. Det vi plockade in blev preskriberat ganska snart efter det, så det var tajt med tid. Sedan ser jag att det är i mars 2020 som vi plockar in de sista svaren på våra frågor.

Är det vanligt att det tar så här lång tid?

– Nej.

Vad beror det på?

– Det är svåra rättsförhållanden att utreda på Tranås United, så det har varit mycket med det. De få resurser vi har på enheten just nu måste vi lägga på ärenden där avtal fortfarande lever. Det kan vara en förklaring till den långa handläggningstiden.

Är det här något som ni internt kommer att kolla på?

– Jag kom tillbaka för en månad sedan och tillsattes på enheten som tillförordnad. Nu när jag tittar på det så noterar jag att det var alldeles för lång handläggningstid. Det är absolut någonting som vi följer upp.

– Får vi indikationer på att något mer händer, så håller vi bevakning på det. Vi har omvärldsbevakning och tar emot tips.

Fakta: Konkurrensverkets prioriteringar

I prioriteringen av upphandlingstillsynsärenden väger myndigheten in följande faktorer:

• Hänsyn till det allmänpreventiva syftet och/eller behovet av vägledning.

• Bristerna i den upphandlande myndighetens eller enhetens agerande.

• Hur stort allmänintresset är.

• Om Konkurrensverket är bäst lämpat att agera.

• Hur omfattande utredningsinsatsen är i förhållande till förutsättningarna att nå önskat resultat.

• Om det finns tecken på korruption eller annat förtroendeskadligt agerande.

• Om den upphandlande myndigheten eller enheten också uppmärksammats i Konkurrensverkets omvärldsanalys för den planerade tillsynen.

Källa: Konkurrensverket

