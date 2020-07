Corona-restriktioner kostar Spira dyrt – kan förlora 11 miljoner i intäkter

Under våren har nästan all publik verksamhet ställts in på Kulturhuset Spira till följd av pandemin. Det har lett till kraftigt minskade intäkter:

– Hittills har vi förlorat totalt 5,5 miljoner mot budget. Det innefattar förlorade biljettintäkter, uthyrning av lokaler och konferensverksamhet, säger Ulrika Josefsson som är t.f. verksamhetschef för Smålands Musik & Teater (Smot).

I slutet av augusti börjar nästa säsong och då drar verksamheten igång igen, med den begränsningen att föreställningarna nu enbart får spelas för 50 personer.

– Enligt vår prognos räknar vi med förlorade intäkter på ytterligare sex miljoner kronor fram till årsskiftet om restriktionerna inte hävs, säger Ulrika Josefsson.

Den 19 september är det premiär för årets stora satsning. "Camera" är en ny musikal om Ingrid Bergmans liv, som delvis är skriven av kulturhusets teaterchef Staffan Aspegren. Det är en påkostad uppsättning som spelas av en stor ensemble med full orkester.

Musikalen sätts upp i Teatersalongen som rymmer 380 personer, men nu säljer Smot alltså bara 50 biljetter per föreställning, glest utspridda i den stora salongen.

Ulrika Josefsson berättar att de hade räknat med att sälja 245 biljetter per föreställning, till ett snittpris på 450 kronor. Det innebär att teatern varje kväll förlorar över 100 000 kronor i intäkter, vilket motsvarar mer än 1,5 miljoner för alla 15 föreställningar.

Att ställa in är dock inget bra alternativ, enligt verksamhetschefen:

– Det är viktigt att komma ihåg att de flesta kostnader inte går att påverka längre. Hela produktionen, allt från personal till kostym är planerad och beställd för länge sedan.

Hon tycker därför att de gör det bästa av situationen:

– Om 50 personer vill komma och se föreställningen kan de göra det i en trygg miljö. Personalen är ändå här. Det är bättre än att stryka, säger Ulrika Josefsson som dock betonar att de inte tar på sig nya kostnader för föreställningar som kräver en större publik.

Biljettsläpp för hela säsongen blir det den 13 augusti. Normalt släpps biljetterna redan i april men Spira valde att flytta datumet, eftersom det var svårt att förutse pandemins utveckling.

– Vi trodde vi skulle veta mer nu, säger Maria Waldenvik som är t.f. marknadschef.

Totalt släpps 50 biljetter per föreställning till alla föreställningar som Spira är med och arrangerar, det vill säga även för gästspel. Externa aktörer som hyr in sig i Spiras lokaler bestämmer däremot själva över sin biljettförsäljning.

Andra kulturinstitutioner i Sverige säljer biljetter till hela salongen, eftersom ingen vet hur restriktionerna ser ut i höst. Varför har ni valt en annan linje?

– Vi har helt andra volymer jämfört med Göteborgsoperan till exempel. De har plats för 1400 besökare, medan många av våra föreställningar redan spelas för en mindre publik. Vi hade också en annan strategi i början, då vi körde på längre, medan andra stängde ner, säger Maria Waldenvik.

En grupp som drabbas av de nya restriktionerna är de stamkunder som köper abonnemang för att följa repertoaren av klassisk musik. Abonnemangen är kopplade till en viss plats, vilket inte går att kombinera med reglerna om att publiken måste sitta glest. Besökarna får därför under en period köpa sina biljetter styckvis istället.

– Vi behöver ha helt tomma rader och tomma stolar mellan sällskapen. Det går helt enkelt inte att garantera en viss plats just nu. Men man kan frysa sitt abonnemang och få tillbaka platsen nästa år.

Förutom att glesa ut publiken, så att har Smot också vidtagit andra åtgärder för att leva upp till kraven och begränsa smittspridningen. Reglerna för om- och avbokning har till exempel ändrats, så att besökare kan ändra sin bokning fram till dagen innan föreställning

Dessutom måste producenterna göra en riskanalys inför varje föreställning. De följer en checklista, där det bland annat ingår att säkerställa att alla som medverkar är friska.

Vilken är den starkaste känslan i huset just nu?

– Sorg. När man arbetar med liveframträdanden och stora produktioner vill man gärna spela för fler än 50 personer, säger Maria Waldenvik.

Fakta

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare. Beslutet gäller från den 29 mars. Som allmän sammankomst räknas bland annat teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra evenemang, där konstnärliga verk framförs. Enligt ordningslagen räknas besökare som deltagare, men inte funktionärer och personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.