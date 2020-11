Boström: Tabellen är inte Taif:s största problem

Det är lätt att titta i tabellen och konstatera att Tranås AIF får svårt att nå allettan. De tre senaste säsongerna har det krävts runt 40 poäng för att sluta bland de fem bästa och med 21 poäng kvar att spela om står Taif på 20 inspelade poäng.

För att laget ska närma sig 40 poäng krävs det alltså att laget mer eller mindre går rent resten av höstsäsongen.

Det kommer inte Tranås AIF att göra, om de inte lyckas gräva fram ny energi från någon gömma i Stiga Arena och nå höjderna från de sista matcherna innan uppehållet.

Inför matchen mot Halmstad vaskade Niclas Högberg om en hel del i formationerna för att skapa just ny energi, det gav snabb effekt och Rasmus Koskinen skickade in 0–1 efter 48 sekunder. Taif gjorde en helt okej period, men hittade en väg att ligga under efter 20 minuter. Hemmalaget kvitterade snabbt innan de gjorde både 2- och 3-1 i sitt vassa powerplay. Att de har seriens bästa numerära överläge kan inte ha kommit som en nyhet för Tranås, som trots det drog på sig både oturliga, dumma och onödiga utvisningar.

Målen sög energin ur Taif, som försökte och försökte men lyckades inte alls med det som mellan omgång fem och elva var seriens bästa anfallsspel. Både mot Kallinge/Ronneby och Halmstad har Taif haft svårt att skapa heta målchanser.

Ny energi var det. Taif måste hitta det. Spelarnas vilja är det visserligen inget fel på, men det ser stundtals uppgivet ut. Laget kämpar och sliter, men det räcker inte för att att skapa målchanser. Spelet i numerärt överläge ser också krampaktigt ut, trots flera skickliga spelare i truppen.

Det ska sägas att jag även inför matchen mot Halmstad fortfarande hade en känsla av att Taif skulle ta en topp 5-placering. Inte minst efter deras imponerande bortasegrar mot Troja/Ljungby och Nybro då de verkligen visat att de är ett av seriens bästa lag. Men efter uppehållet har det inte fungerat för Taif. Även om de gjorde en okej match mot Vimmerby har de andra tre inte varit godkända och det är det stora Taif-problemet just nu. Ett problem som satt laget i en mycket svårt sits att resa sig och nå allettan från.

Att eventuellt missa allettan skulle såklart vara en rejäl missräkning för en klubb med det spelarmaterialet Tranås AIF har. Men det behöver inte vara hela världen, även om det gör vägen till allsvenskt kval längre. Att ta sig en bit i play off via fortsättningsserien har bland andra Taif gjort tidigare. Så tabelläget är inte det stora Tranåsproblemet just nu.

Det största problemet för Tranås AIF är att spelet de presterar just nu inte kommer räcka heller i en fortsättningsserie. Den södra serien kommer bestå av ett antal starka lag även efter jul och spelarna i Taif måste hitta tillbaka till tron på sig själva och sitt eget spel. Annars kommer säsongen vara slut redan efter fortsättningsserien om knappt tre månader.

FAKTA: Hockeyettan södra

Halmstad Hammers HC–Tranås AIF 5–1 (3–1, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (0:48) Rasmus Koskinen, utan assist, 1–1 (3:24) Oliver Olsson (Pärna, Fredriksson), 2–1 (9:44) Carl Westberg (Fredriksson, Iversen), spel fem mot fyra, 3–1 (13:56) Melker Iversen (Nilsson, Westberg) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 4–1 (13:11) William Berg (Borgh, Johansson)

Tredje perioden: 5–1 (15:52) Marcus Borgh (Andersson)

Skott: 30–27 (12–6, 11–11, 7–10)

Utvisningar: Halmstad: 3x2, Taif: 5x2

Publik: 50, Halmstad Arena

Laguppställning, Taif:

Målvakter:

Isak Wallin (Daniel Eriksson)

Backar:

Jacob Olbing–Fredrik Lindström

Ludvig Martinsson–Albin Torstensson

Love Palm–Filip Halvordsson

Forwards:

Max Rapp–Emil Backman–Simon Rodling

Tobias Sjökvist–Nicklas Nousiainen–Rasmus Koskinen

Ivar Arnesson–Anders Skoog–Anton Blomberg

Pontus Eklöf–Lukas Isaksson–Hampus Olsson