Boro-produkten bekräftar själv – lämnar finska toppklubben

Efter två säsonger i HV71 stod det i maj förra året klart att Boro/Vetlanda-produkten Alexander Ytterells karriär skulle fortsätta i finska Tappara. Under sin tid i HV spelade den högerfattade backen 54 matcher och bidrog under dessa med 10 poäng efter att han anslöt från en bra sejour i Leksands IF.

När hans kontrakt löpte ut med HV förlängdes det inte och den nu 28-åriga försvararen fick söka ny klubb. Valet föll alltså så småningom på Tappara. Under säsongen som gick blev det 15 poäng på 59 matcher. I en intervju med Hockeysverige berättar nu Ytterell att det inte kommer att bli någon fortsättning i den finska klubben.

– Jag kommer inte vara kvar i Tappara, det vet jag. Och ja, du vet ju själv hur tiderna är just nu. Ingen vet vilken budget de kommer ha eller när ligorna kommer starta och sådana saker. Jag sitter och väntar tills det dyker upp något konkret eller något väldigt bra som låter lockande, säger Ytterell till Hockeysverige.

Ytterell berättar själv att han både kollar på en fortsättning i den finska ligan och en återkomst till Sverige, men att han inte känner någon stress över att inte ha klart med något nytt lag. Att han valde Tappara är inget han ångrar, även om han kanske inte fick den rollen han ville ha. Men föreningen har varit en av giganterna i finsk hockey de senaste åren och Boro/Vetlanda-produkten märkte av att han hamnat i en storklubb.

– Det är lite som att spela för HV, Frölunda eller Färjestad. Du har mycket ögon på dig, du spelar i ganska stora städer, du har många sponsorer och mycket fans. De är verkligen hockeytokiga i Finland, de har ju inte så mycket annat där, kommenterar Ytterell.