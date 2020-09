Befolkningsökning och höghastighetsbana – här är fem stora beslut Wilander varit med och tagit

Bara i kommunens högst beslutande organ kommunfullmäktige har Anders Wilander (M) tagit tusentals beslut sedan han tillträdde rollen som kommunalråd för 13,5 år sedan.

I kväll gör han sitt sista sammanträde och lämnar livet som aktiv politiker.

20 000 invånare år 2025:

Ett beslut som klubbades under Wilanders första år som kommunalråd var kommunens tillväxtmål att nå 20 000 invånare 2025 och utvecklingen under åren har följts med spänning med både upp- och nedgångar. Vid årsskiftet hade Tranås 19 003 invånare, men under första kvartalet av 2020 minskade antalet med 73 enligt Statistiska centralbyrån och Tranås tappade därmed befolkning för andra mätningen i rad.

– Det är ingen rolig läsning, sa Wilander.

– Min egen analys är att det är bra att växa. Då måste vi också fortsätta att bygga bostäder så det finns nånstans att bo. I Tranås är det en större dagbefolkning jämfört med nattbefolkning (fler pendlar in än ut). Det är en grupp vi borde kunna fånga upp.

Kommunfesten:

Den årliga festen för kommunens anställda är det Wilander själv nämner när han får välja ett beslut han känner extra för. Första gången festligheterna ägde rum var 2007. 2 300 personer fanns på gästlistan och magikern Joe Labero stod för underhållningen. Festen var som en kickoff till kommunens satsning Ledstjärna (respekt-ansvar-kreativitet-tydlighet). Redan då sa Wilander att han ville göra festen till en tradition.

– Jag tycker att vår personal är väl värd den här formen av uppskattning, sa Wilander inför fest nummer två när After shave och Anders Eriksson skulle vara dragplåster.

Sverigeförhandlingen (höghastighetsbanan):

Kommunledningen kämpade för att få den framtida höghastighetsjärnvägen genom Tranås. I början av 2016 stod det klart att Tranås blir en av stationsorterna på höghastighetsbanan. ”Just nu befinner vi oss i ett läge som om man vunnit OS-guld”, skrev Wilander i ett sms till Tranås Tidning direkt från Oscarsteatern i Stockholm. I oktober 2017 skrev Tranås kommun under avtalet om en medfinansiering på 200 miljoner kronor till höghastighetsjärnvägen, efter att en klar majoritet i fullmäktige röstat ja. Avtalet innebar även att kommunen ska bygga 500-2 000 bostäder beroende på vad stationsläget blir.

Arena Tranås:

Storsatsningen som Tranås Arena skulle innebära har varit en snackis under flera år i Tranås. Projektet började ta form under 2016 och 232 miljoner kronor var prislappen efter Tranåsbostäders och NCC:s beräkningar i slutet av det året, men denna höjdes bara några månader senare med flera miljoner. I höstas tog diskussionerna kring arenaprojektet ny fart sedan nya förslag tagits fram. Det handlade om en ny matsal med tillagnings- och metodkök till gymnasiet samt en fullstor idrottshall för inomhusidrotter.

Karin Semberg:

I slutet av augusti 2019 kom beskedet att Tranås kommundirektör Karin Semberg blivit uppsagd med omedelbar verkan. Orsaken uppgavs vara kommunens ekonomiska situation och att man behövde ta en ny färdriktning.

– Det är ett av de tuffaste besluten jag har tagit under mina 13 år som kommunalråd, sa Wilander då.

Kritiken kom snabbt och från flera håll. Nio fackförbund gick ihop och ville ha svar på varför Semberg blivit uppsagd. Facken menade även att uppsägningen var ogiltig. Detta var även något oppositionsråd Mikael Stenquist (S) ifrågasatte och vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte fattades det formella beslutet om uppsägningen.

Kort efter Sembergs avskedande gav kommunfullmäktiges dåvarande ordförande Jennie Saxfeldt (M) beskedet att hon lämnar politiken. Anledningen var hur avskedandet av Karin Semberg hade gått till.