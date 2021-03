Bakslaget för våren – SMHI varnar för snökaos på Höglandet: ”Kan bli besvärligt”

När våren har anlänt har varierat de senaste åren. 2020 var den till och med något tidigare men 2019 kom den inte förrän den 13 mars. Under extremåret 2018 kom inte våren förrän den 4 april.

2021 kom alltså våren den 19 februari – men värmen är som bortblåst. Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI, berättar att den kyliga luften som har dragit in över Höglandet är här för att stanna.

– Det blev en ordentlig vårvärme för en och en halv, två veckor sedan. Men sen fick vi in kyligare luft och ett litet bakslag, säger han och fortsätter:

– Under onsdagen är det fortsatt moln men de börjar spricka upp. Då kan det bli lite solglimtar och luckor i molntäcket, men det är fortsatt rätt så kyligt. Vi kommer att ha flera minusgrader nattetid och på dagtid väntas det bli som mest kring nollan på Höglandet.

Jon Jörpeland berättar att ett kraftigt lågtryck med kalla temperaturer, nederbörd och blåst drar in under torsdagen, vilket kommer att innebära en del snö.

– Det kommer en del snö som passerar och det kan nog lägga sig en del. Det kommer att fortsätta snöa under torsdagen under ganska lång tid och det kan nog röra sig om en fem, tio centimeter snö, kanske till och med mer på vissa ställen.

Snön lär nog inte få ligga kvar på marken så länge dock. I samband med att mildare luft drar in under fredagen kommer snön att övergå i mer blötsnö och regn under natten mot fredag. Jon Jörpeland tycker därför att bilister bör vara uppmärksamma på vägarna.

– I och med att det kommer vara blandad form på nederbörden så får man nog vara beredd på att det kan vara besvärligt väglag. Det är oklart hur mycket av snön som kommer lägga sig, men det kan nog bli slaskhalka och halt av den anledningen.

När vårvärmen kommer tillbaka kan inte Jon Jörpeland svara på, men man ska nog inte hoppas på en alltför snar återkomst.

– Temperaturen kommer att ligga runt tre, fyra plusgrader den närmaste veckan.