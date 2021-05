Året var 1971: Studenter vägrade vit mössa och brudar bar kortkort

Eksjö: Mitt under filminspelningen av Emil i Lönneberga på Bälterska gården i Vimmerby tog Astrid Lindgren skådespelaren Jan Ohlsson vid handen och gick ut på stan. Han fyllde nämligen nio år just den dagen och därför skulle han få en födelsepresent av Astrid. Nu när de var i stan och inte spelade in i Mariannelund som annars. Filmgänget med Olle Hellbom i spetsen hade förresten redan uppvaktat honom med en egen filmkamera.

Femteklassarna i Hults kyrkskola hade placerat sig bland de främsta i en collagetävling på temat Familjen Mjölk. Kor hade de alldeles inpå skolans knut så det var lätt att hitta inspirationen, konstaterade pristagarna Klas Jensen, Stefan Mörnefält och Jan Nilsson. Läraren Birger Niklasson var förstås nöjd.

Orgelmästaren Anders Bondeman lämnade Eksjö församling dit han kommit som ung och okänd nio år tidigare. Ung var han visserligen fortfarande, men under Eksjötiden hade han hunnit bli känd och rent av berömd vida över landets gränser genom sin specialitet – improvisation.

När Östanåskolan i Eksjö höll avslutning avtackades legendariska skolveteranerna rektor Lars Hagberg, speciallärare Ruth Furhammar och studierektor Gustaf Kollander. Men eleverna var irriterade. Flera protesterade mot att avslutningen skulle hållas i Eksjö kyrka med altartjänst och allt. Och sådant ålderdomligt förlegat trams som vita mössor tänkte de minsann inte ha på sig nu när forna studentexamen äntligen hade avskaffats. Högst fem av studenterna hade vit mössa på sig, men glada var de allihop – då precis som nu.

Sävsjö: Vrigstadsbon Antoni Chlapowski skulle med största sannolikhet göra debut i formel 3 under hösten 1971. I fyra tävlingar – i Finland, Anderstorp, Jyllands ring och Ring Djursland hade den polskfödde föraren placerat sig topp fem. Nu var han i skriande behov av sponsorer för att ro projektet i hamn.

När MK Sävsjö ordnade veteranbilsrally i juni 1971 kunde de snacka veteranbilar. Från Komstad kom en Buick av 1924 års modell med Anders Ekholm men den blev ändå utkonkurrerad av Bror Thulin i en T-Ford från 1923. Men vänta nu, hur gamla var egentligen dessa fordon 1971? Svar: översatt till en veteranbilstraäff 2021 motsvarade de här bilarna i ålder bara en Volvo eller Opel av årsmodell -73 eller -74.

Nässjö: Lions Club höll sin första Nässjökarneval. Arrangemanget fick en lite trevande premiär, den riktiga karnevalsstämningen uteblev även om en hel del publik mötte upp.

Avloppsutsläpp från Bodafors dåvarande köping hade förstört större delen av lantbruksarealen för två bönder i trakten. Arne Carlsson och John-Axel Jönsson hade sedan 1967 försökt få ersättning för sina förluster, nu var kravet uppe i 27 500 kronor från var och en av dem.

I Ormaryd hölls den allra sista skolavslutningen. Nu skulle skolan bli kursgård för Röda kors-distriktet i stället. Sista läsåret hade skolan i Ormaryd mest fungerat som en filial till högstadiet i Nässjö och enbart Nässjöelever hade undervisats där. Skolan hade byggts så sent som 1955 då prognosen för elevunderlaget såg helt annorlunda ut. I köket lagade fru Linnea Nors skolans sista lunch. Den bestod dagen till ära av något så enastående extravagant som... (trumvirvel) köttsoppa.

Landets då äldste man, Frans Otto Malm i Forserum, avled i juni 1971 bara någon månad innan sin 106-årsdag.

Vetlanda: Withalaskolans samtliga elever, det vill säga så många som cirka 900, spelade sin sedvanliga fotbollsmatch mellan lärare och elever i början av juni 1971. Samtidigt delades priser ut för olika idrottsprestationer.

Lennart Hyland var i toppform då han framträdde i Borohallen i Landsbro inför 650 personer i publiken. Arrangörerna i Smålands tennisförbund var ändå klart besvikna, förväntningarna hade varit publik på ett par tusen personer. Men lokala förmågor som tonåringarna i popbandet Bumble Beez bestående av Stefan Arvidsson, Tomas Berggren, Lars-Inge Arvidsson och Peter Freij från Vetlanda och syskonen Ann-Sofie och Rene Henriksson från Klavreström gjorde ändå kvällen lyckad från början till slut.

100-årige före detta lantbrukaren Johan E Svensson, Holsbybrunn, fyllde 100 år på landstingets sjukhem i Vetlanda. Han var född 1871 på knektatorpet Smugan i Korsberga socken och flyttade 1888 med familjen till Holsby Hulugård. Fyra år senare utvandrade han till USA och blev till och med amerikansk medborgare. Men han återkom till Sverige flera gånger, slutligen blev han 1903 kvar för gott för att överta gården sedan hans far dött. Han gifte sig med en Alsedaflicka och paret fick åtta barn. Hustrun dog redan 1936 och efter det byggde han sig ett hus i Holsbybrunn där han bodde kvar ända tills han fyllde 97 år. Vid sin 100-årsdag hade han sex barn kvar i livet varav två var bosatta i USA.

Höglandet: Ojojoj, kan det finnas några hippare brudpar än de två som i juni 1971 gifte sig vid ett dubbelbröllop i Svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn? Kortkorta uddkantade brudklänningar med spetshuvor i stället för slöjor och sedan vita lackstövlar med blockklackar till det. Och okej, männen är också stiliga med sina tidstypiska polisonger. Kontorist Vivianne Pettersson gifte sig med golvläggaren Christer Jismyr och buntmakare Håkan Nöjd äktade kontorist Annica Lantz. Alla fyra var från Tranås och ljuger inte folkbokföringen bor de där ännu, är mellan 70 och 75 år gamla och är fortfarande gifta med varandra. Snart dags för dubbelguldbröllop, alltså. Stort grattis till dem!