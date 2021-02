Anfallare lämnar Tranås/Torpa – klar för division 1-klubb: ”Hade gärna haft kvar henne”

Fotbollslagen har inlett sina försäsongsträningar efter att det blivit tillåtet med lagträning utomhus.

Tranås/Torpa har förlängt avtalen med de flesta av förra säsongens tongivande spelare och fyllt på med nya spelare underifrån. Men de har också tappat Rebecca Ekvall till Eksjö.

Och nu står det klart att de tappar ytterligare en spelare. Forwarden Wilma Wigren har nämligen skrivit på för Husqvarna FF i division 1. Tranås/Torpas huvudtränare Torbjörn Strand säger att han full förståelse för Wigrens beslut, men är samtidigt tydlig med att han gärna behållt henne i laget.

– Det är en balans det där. Jag tycker det är kul att få fram spelare som på sikt kan spela i elitettan och uppåt. Men jag tycker att vi ska kunna spela i division 1 om vi får in rutin och bygger på det vi har i de egna leden. Och då tycker jag inte det är positivt att tappa spelare till mitten/bottenlag i division 1, som det ju handlar om nu, säger han och fortsätter:

– Jag förstår verkligen att Wilma vill testa att spela i en annan klubb och prova något nytt. Det har jag respekt för och hoppas givetvis att hon kommer lyckas. Men jag hade gärna haft kvar henne här.

Under säsongen som gick gjorde Wigren ett seriemål, men skadeproblem höll henne borta från spel under slutet av säsongen. Hon och Rebecca Ekvall lämnar nu hål efter sig i lagbygget.

– Vi hoppas att de yngre spelarna ska kliva upp. Vi fick in två spelare under förra säsongen, Alicia Josefsson och Ellinor Bertilsson, som nu är med från början. Sedan tror vi på och vill jobba med våra yngre spelare. Vi kollade med Maria Kåhlin, men hon valde Boren och vi kollade även med Pernilla Elardt Östh. Det hade varit kul att få in lite rutin och det är väl det vi saknar just nu, säger Strand.

– Det jag försöker säga till de som jobbar för damfotbollen är att vi på sikt ska satsa på våra egna spelare och att spelarna ska ha bra anledningar att spela här, de ska vilja spela hos oss. Det går inte att värva spelare för pengar, utan vi behöver locka spelare genom att de hör att det är roligt att spela här. Vi har som målsättning att vara i mitten eller toppen av serien och det kan bli tufft och något vi får kämpa för, fortsätter han.

När laget nu satt igång sin lagträning har det varit bra träningsnärvaro.

– Vi kör två kollektiva pass i veckan och ett pass med egenträning. Vi kör både försäsong med fysträning och fotbollsträning. Men vi är noga med att följa de restriktioner som finns och tullar inte på det. Så fort vi får besked om att vi kan börja spela träningsmatcher kommer vi träna mer fotboll vad det lider. Men det är svårt att planera och det finns många frågetecken, säger Strand och avslutar:

– Vi har ett härligt go i laget och det är kul att vi har så hög träningsnärvaro som vi har haft, trots att det varit 14, 15 minusgrader.

