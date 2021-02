Aneby är den hundtätaste kommunen i länet: ”Inte förvånad”

I Jordbruksverkets hundregister fanns 989 000 hundar registrerade vid årsskiftet. Det innebär 95 hundar per 1 000 invånare i Sverige.

Aneby ligger dock en bra bit över snittet. Kommunen är nämligen den hundtätaste i Jönköpings län. Här var 1 025 hundar registrerade den 31 december 2020. Det motsvarar 151 hundar per 1 000 invånare.

Att orten toppar listan är inte något som förvånar Irene Frinell från Aneby brukshundklubb.

– Jag tror att det är många här som jagar och därför har jakthundar. Sedan har kommunen ett spritt lantliv som passar bra när man har hund, vilket säkert också påverkar siffran.

Irene Frinell är själv uppvuxen med hundar i hemmet, och därför kom intresset naturligt. Den sexåriga vita schäfern Nappe, som hon har tillsammans med sambon Nisse Nilsson, är den elfte i ordningen.

Paret bor i ett hus på landet i Vireda sedan 2000. Innan flytten hade de bott i Täby, utanför Stockholm, i 34 år.

– Det var bara en slump att vi blev kvar där så länge. Vi är båda uppvuxna på landet och gillar det livet, säger hon.

Det var också en ren slump att Irene Frinell och Nisse Nilsson till slut hamnade i Aneby kommun, även om de båda var eniga om att de ville flytta från storstaden.

– Vi tycker om att golfa, och en sommar valde vi att besöka Wiredaholms golfbana. Den var så fantastisk att vi ett år senare hade köpt hus och flyttat hit, säger Irene Frinell och ler.

Irene Frinell spenderar mycket tid på sitt hundintresse. Hon läser böcker och håller sig ständigt uppdaterad.

– Jag gick en instruktörskurs 2010, men det är ju i stort sett förlegat idag.

Aneby brukshundklubb kom hon i kontakt med strax efter flytten till kommunen. Då hade hennes valp blivit biten av en annan hund, vilket gjorde att den var rädd.

– Jag gick en kurs, och det var så pass roligt att jag sedan dess har blivit kvar.

Nu är hon instruktör och suppleant i styrelsen.

Under pandemiåret har allt fler människor valt att skaffa hund. Statistik visar att nyregistreringarna ökade med 14 procent under föregående år. Enligt Jordbruksverket har det varit en uppåtgående trend i flera år, men ökningen under 2020 är större än den varit förut.

– Vi har 74 medlemmar just nu, vilket är ett normalt antal. Under de två valpkurserna som vi kunde hålla i höstas såg man dock en liten ökning. Men det återstår att se om det smäller till här under våren, säger Irene Frinell.

Hon uppmanar alla som skaffar valp att gå en kurs.

– Det är viktigt att en hund fungerar i samhället, och att man som ägare vet vad man har i sitt koppel. Att gå en kurs är nyttigt både för hunden och människan.

LÄS MER: Här älskar Höglandsborna hundar allra mest – se de hundtätaste kommunerna

Fakta: Hundtätheten på Höglandet

Kommun: Placering i länet / Antal hundar 31 dec. 2020 / Folkmängd 1 nov. 2020 / Hundar per 1000 invånare

Aneby: 1 / 1 025 / 6 796 / 151

Sävsjö: 2 / 1 630 / 11 720 / 139

Vetlanda: 3 / 3 776 / 27 502 / 137

Eksjö: 6 / 2 272 / 17 794 / 128

Nässjö: 8 / 3 441 / 31 554 / 109

Tranås: 12 / 1 715 / 18 908 / 91

Hela riket: 987 213 / 10 378 483 / 95