Ali Al Ibrahim om barnen på Syriens soptippar: ”De riskerar sina liv för att överleva”

Än så länge har varken stanken av avfall eller risken för att drabbas av sjukdomar stoppat Rama Bakri, 12 år gammal, från att leta efter material som går att återvinna i avfallscontainrar och på soptippar i Qah-området i norra Syrien. Hon måste ta sig fem kilometer för hämta ersättningen på 2000 syriska pund (1 USD), som hon använder för att köpa bröd.

Rama fick en hudsjukdomar efter att ha varit i direktkontakt med farligt avfall när hon samlade skräp. Det är inte längre ett ovanligt scenario i nordvästra Syrien. Att barn, vuxna och ibland även äldre arbetar med att sortera sopor har blivit ett välkänt fenomen.

Nästan 4,1 miljoner syrier lever hopträngda i landets nordvästra del. I den siffran ingår 2,7 miljoner internflyktingar som har fördrivits från sina hem. 76 procent är kvinnor och barn.

– Vi måste hitta saker att sälja, eftersom vi vill leva. Det vi samlar in säljer vi till personer som antingen använder det själva eller säljer det vidare. Eller så använder vi det själva, säger Rama.

De flesta i området lever under fattigdomsgränsen och är beroende av det humanitära bistånd som anländer via gränsövergången i Bab al-Hawa. Det visar en rapport från FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) som publicerades den 13 juli.

En klar morgon i oktober månad riskerar många yngre barn och familjer från norra Syrien sina liv när de letar på soptipparna för att försöka hitta något som kan ge dem pengar till att klara uppehället.

Syskonen Sara, 14 år, och Yosef, 11 år, fördrevs tillsammans med deras familj från en by på landsbygden i den östra Idlib-provinsen, efter att situationen i området förvärrats genom beskjutningar och luftangrepp. De flydde i en bil, som tog dem till en annan by, innan de bosatte sig i en skadad byggnad i staden Idlib.

– Vi arbetar för att överleva, livet här är mycket svårt. Det är ont om mat och vatten, det går inte att få tag i extra kläder. Det finns inga ordentliga toaletter. Det finns ingen skola, inga hjälpförsändelser med förnödenheter. Barn gråter för ett kex, för lite mat. Deras föräldrar har ingenting, berättar Sara på telefon.

Dessa barn vadar genom avfall och rotar i andra människors sopor för att tjäna några få syriska pund.

Enligt UNICEF, är uppskattningsvis fem miljoner barn i Syrien just nu i behov av humanitärt bistånd och 2,6 miljoner är internflyktingar som har fördrivits från sina hem. Minst 2,8 miljoner barn saknar för tillfället en skola att gå till.

Barns liv har omkullkastats på många andra sätt också. Under det senaste året, rapporterar UNICEF att 145 skolor har angripits, vilket har berövat tiotusentals barn deras undervisning. FN har bekräftat 82 angrepp på sjukhus och vårdpersonal, vilket har berövat barn, liksom vuxna, grundläggande sjukvård.

De flesta barn som vi har kontaktat betonar att de väljer att arbeta på soptipparna för att överleva, eftersom det råder brist på nödhjälp från beståndsorganisationer. De säger också att de inte är glada över detta arbete eftersom avfallsplockare utsätts för diskriminering; folk hånar och ser ner på dem.

Enligt en rapport från The Syrian Network for Human Rights (SNHR), som släpptes den 1 januari, dokumenterades det under 2019 43 massakrer genomförda av Assads regimmilis och 22 massakrer genomförda av ryska styrkor.

SNHR uppger att de syrisk-ryska allierade styrkorna har utfört oerhörda kränkningar, såsom utomrättsliga mord, urskiljningslösa bombningar, tvångsförflyttningar och luftangrepp mot bostadshus och viktiga anläggningar, såsom sjukhus och skolor, upp till användningen av kemiska vapen. Dessa grymheter fortsätter att äga rum.

Barn fortsätter att betala ett dödligt pris när konflikter rasar runtom i världen

Barn fortsätter att betala ett dödligt pris när konflikter rasar runtom i världen, enligt UNICEF. Sedan början av decenniet, har FN konstaterat mer än 170 000 grova kränkningar mot barn i konfliktzoner – det motsvarar över 45 kränkningar varje dag de senaste tio åren.

Det går inte att få tag i tillförlitlig statistik om hur många personer som samlar skräp i nordvästra Syrien, trots att dessa personer utsätts för stora risker genom sitt yrke.

Muhammad Hallaj, chef för the Syrian Response Coordination Group (SRCG), bekräftar i ett telefonsamtal att antalet ökar, särskilt i de flyktingläger som har etablerats i områden nära soptippar, såsom områdena Kafr Lusin och Sheikh Bahr, samt i närheten av staden Idlib.

Hallaj påpekade att läkarna varnar för att virusinfektioner kan överföras från en region till en annan, genom avfall som transporteras till återvinningsfabriker. Material återvinns sedan på ett hälsofarligt sätt och återanvänds.

När det gäller de som arbetar med att samla in sopor, betonar Hallaj att de humanitära organisationerna i norra Syrien borde ta ansvar för att göra en korrekt bedömning av situationen för de behövande.

Enligt en rapport från FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA), har 75 procent av samhällena i nordvästra Syrien inte råd med basala livsmedel. Situationen präglas av en ökad psykologisk och social press, fattigdom och brist på jobbmöjligheter, vilket förvärras av spridningen och effekterna av coronaviruspandemin (Covid-19).

De bär på psykologiska och fysiska ärr som kommer att få konsekvenser för landet under många år framöver

– Vi kallar dessa barn för gatubarn. Även om de har familjer att återvända hem till på kvällen, så är de berövade familjens omsorg. De lever under gatans lagar. Olyckligtvis håller en hel generation av syriska barn på att förlora sina grundläggande rättigheter. De bär på psykologiska och fysiska ärr som kommer att få konsekvenser för landet under många år framöver, säger Maria Alyle, en syrisk socialarbetare baserad i Idlib.

Enligt Dr. Muhammad Bayoush, som arbetar i norra Syrien och talar med oss via telefon, är riskerna som avfallsplockarna möter ”omfattande” och ”allvarliga”, och i några fall kan soporna kosta samlarna livet ”på grund av den ökade risken för virus- och bakterieinfektioner”.

Han tillägger:

– Risken är särskild stor i avfallscontainrar med använd medicinsk utrustning såsom sprutor, nålar och intravenösa katetrar, eftersom de kan leda till skador på barns och vuxnas händer som gör att de smittas av virus. Det kan orsaka hepatit B eller C, urinvägsinfektioner eller blodförgiftning.

Läkaren lyfter också fram att djur som lever bland soporna, till exempel möss, kan föra med sig hantavirus som attackerar lungorna.

Måndag morgon, den 6 januari, lämnade fem barn sina hem på landsbygden i Idlib för att leta efter värdefulla föremål på en soptipp. De letade efter plast eller metall för att ha något att sälja.

Men bara två av barnen återvände hem. De fem barnen rotade bland skräpet, när sopberget kollapsade över dem. Tre barn hamnade under avfallet och två tog sig ut för att informera deras familjer, som i sin tur rapporterade olyckan till civilförsvarets team.

Civilförsvarets team hämtade de tre döda barnkropparna, medan högar av sopor föll mot dem från toppen av det kollapsade sopberget.

De tre barnen satt fast på några meters djup och det tog fyra timmar för räddningsarbetarna att nå dem, men då var de döda. Civilförsvarets team hämtade de tre döda barnkropparna, medan högar av sopor föll mot dem från toppen av det kollapsade sopberget.

Dessa barn borde vara i en skola, men likt tusentals andra barn i den krigsdrabbade syriska Idlib-provinsen, tvingades de att arbeta varje dag för att försörja sin familj.

Totalt, säger FN att mer än en miljon människor har fördrivits från sina hem i nordvästra Syrien sedan striderna började i maj, även om det är svårt att få tag i exakt statistik. Många som har hindrats från att ta sig över den hårt bevakade gränsen mot Turkiet är nu rädda för att återvända till de delar av landet som antingen utsätts för bombningar eller kontrolleras av styrkor som är lojala mot Bashar al-Assad.

Text: ALI AL IBRAHIM

Foto: AHMAD FALLAHA

Översättning: EMILIA SÖELUND

Ali Al Ibrahim är en syrisk journalist som kom till Region Jönköpings län som fristadsförfattare. Han har gjort den prisade dokumentärfilmen ”One day in Aleppo” och gett ut boken ”Syrien lever och dör”. Han har belönats med BBC Arabic Young Journalist Award för sitt arbete.

