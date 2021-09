36-åriga Hannah om kampen för att bli mamma: ”Det var de värsta minuterna i hela mitt liv”

”Vissa dagar orkar jag inte med. Ibland känns allt så orättvist. Varför ska jag betala hundratusentals kronor för det mest naturliga i hela världen? Efter två misslyckade inseminationer väljer jag att göra provrörsbefruktning”.

Orden är Hannah Lundqvists – en av många ensamstående kvinnor som i dag väljer att skaffa barn med donerade spermier. Här berättar hon om sin resa mot att bli mamma.

12 mars 2021. Aldrig har sekunder känts så långa. Jag vågar inte titta. Jag håller handen för ansiktet. Räknar med hjälp av köksklockans tickande sekundvisare. Ett, två, tre... Efter fem minuter tittar jag försiktigt ner. Stickan ligger på dörrtröskeln, själv sitter jag kvar på toalettstolen efter morgonkissen.

Negativt.

Min evinnerliga längtan efter barn uppfylldes inte.

På något vis var jag ändå beredd på det. Det var något i kroppen som sa att det inte hade tagit sig. Jag ringer direkt till kliniken i Malmö, precis som jag har blivit tillsagd att göra. Sköterskan hinner knappt säga att det var ett tråkigt besked jag kom med innan jag lägger orden i hennes mun. ”När kan jag insemineras nästa gång?”. Just i den här stunden tror jag att jag mår okej. Jag hinner byta ett par ord med min kompis innan jag går till jobbet. Jag kommer till jobbet, stiger in på chefens rum, och då kommer tårarna. Men jag bestämmer mig ändå relativt snabbt för att gå vidare med ett nytt försök.

Det här var mitt första försök till att bli mamma med hjälp av donerade spermier.

Det var sommaren 2020 som jag fattade beslutet på riktigt, att jag skulle vända mig till en klinik. Nu fick det helt enkelt vara nog. Nu var jag klar med att vänta, vänta på killar. Nu ville jag banne mig ha ett barn!

***

FAKTA: Hannah Lundqvist

Ålder: 36

Bor: Lägenhet i Ljungby

Yrke: Journalist

Intresse: Vänner, familj, ridning, jaga vildsvin och vara ute i naturen.

Civilstånd: Singel

***

I drygt elva år var jag tillsammans med en kille, en bra kille faktiskt. Vi hade det kul tillsammans. Han hade också blivit en bra pappa, varit en bra manlig förebild. Saken var bara den att han aldrig blev redo, han kunde aldrig bestämma sig för om han ens ville bli pappa.

Åren gick. För att överleva min egen längtan om en egen familj tvingades jag att trycka undan mina känslor. Jag lyckades övertyga mig själv om att tvåsamhet, ett förhållande utan barn, var det bästa. Då var man fri, kunde resa vart man ville, behövde inte ta hänsyn till någon annan. Men det var inte sant. Och då och då kom tårarna. Jag vet att jag grät, mest inombords, när vänner berättade att de väntade barn. Givetsvis var jag glad för deras skulle men min egen längtan efter barn gjorde ont.

När jag kontaktade gynekologmottagningen i Ljungby möttes jag av en förvånad sköterska: ”Du ska alltså skaffa barn själv?”. Då slog det mig att det kanske ändå inte är så vanligt, det kanske inte är ett så självklart beslut som jag kände att det var just då. Men jag blev i alla fall hänvisad till Linneamottagningen i Växjö.

Semesterstängt. Det var jättesvårt att komma fram och veckorna gick.

21 oktober. Första besöket på Linneamottagningen. Det var en massa information att ta in. Information om processen jag skulle genomgå och vilka blodprover jag skulle ta.

Det blev flera gånger som jag stressade från och till jobbet för provtagning på Ljungby lasarett. Proverna skulle tas på exakta tider. Det blev ett jäkla springande fram och tillbaka. Prolaktinvärdet, ett hormon som stimulerar bröstens mjölkproduktion, var alltid för högt, kunde bero på stress sa de. Berodde också på stress men blev till sist godkänt.

17 november. Vaginalt ultraljud och genomgång med läkare i Växjö. ”Du har bra äggreserver, allt ser bra ut”.

Check. Nu är vi igång. 36 år, ensamstående kvinna och nyligen godkänd patient via regionen. Jag skulle alltså få sex gratis försök, sex inseminationer eller IVF-behandlingar, om så krävdes. Lycklig stund! Men lyckan varade inte länge.

På min fråga om när det kunde bli aktuellt med första försöket blev svaret: ”Om cirka två år”.

Två år!!!

Jag tog med mig alla mina provsvar och lämnade mottagningen i Växjö. Blev rekommenderad att kontakta en privat klinik i Malmö istället.

4 december. För att kontrollera att allt står rätt till måste man genomgå en spolning av äggledarna. Den undersökningen fick jag göra i Växjö trots att jag nu hade vänt mig till en privat klinik söderut. Gynekologen förde in en tunn kateter i livmodern och spolade in koksalt. Det gjorde så ont, trots att jag hade tagit smärtstillande. Men allt såg bra ut, koksaltet passerade ut genom äggledarna som det skulle.

8 januari 2021. Första besöket på den privata kliniken Livio i Malmö. Än en gång fick jag tala med en läkare. Fick också göra ytterligare ett vaginalt ultraljud. Även den här gången såg allt bra ut. Efter många om och men, om jag skulle gå på IVF eller insemination, beslutade vi att jag skulle börja med insemination.

***

FAKTA: Behandlingar – så mycket kostar det

Uppgifter utifrån min ålder och värden:

• Insemination: 10-15 procents chans att det lyckas, 16 000 kronor/försök.

• Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9 000 kronor.

• IVF (provrörsbefruktning): 15-20 procents chans, 45 000 kronor/försök.

Övriga kostnader

• Barnrätt ”Pregnancy slot” (obligatorisk) 7 000 kronor. (Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige. Det enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

• Nedfrysning av embryo, 4 000 konor.

• Förvaring av embryon åren 2-10 år 3 000 kronor/år.

IVF: Vid IVF hämtar en läkare ut äggen direkt från äggblåsorna i äggstocken. Äggen ska sedan befruktas utanför kroppen. Om befruktningen lyckas sätts ett befruktat ägg in i livmodern efter några dagar. Ett befruktat ägg kallas embryo. En förutsättning för IVF är att det finns ägg och spermier, antingen egna eller donerade. Dessutom måste livmodern fungera.

Insemination: Insemination hjälper spermierna in i livmodern. Spermierna behöver då inte simma så långt. Vid insemination använder läkaren en tunn plastslang för att placera sperman direkt i livmodern. Det är viktigt att inseminationen görs vid rätt tidpunkt. Den ska göras strax före eller samtidigt som en ägglossning.

Källa: Livio Malmö och 1177 Vårdguiden

***

Innan jag lämnade Livio fertilitetscentrum blev jag fotograferad. De skulle matcha mig med en donator. Jag minns att läkaren blev osäker på vilken ögonfärg jag hade. Jag satt ju där med ett munskydd som täckte nästan hela ansiktet. Hon skrev ner min längd, vikt och ursprung på ett papper.

14 januari. Tid för samtal hos en beteendevetare i Helsingborg. Ett obligatoriskt samtal för att bli godkänd förälder. Samtalet beräknas ta 45 min, tog endast 20. Rätt så snabbt förstod beteendevetaren att det här var något som jag hade funderat länge på.

”Nej jag använder inga droger. Nej, jag är ingen arbetsnarkoman heller” (där ljög jag lite).

Domen: ”Du verkar vara en social och aktiv kvinna med stort socialt nätverk, du är godkänd. Jag har inga fler frågor”.

*****

Det här var en absurd situation. Varför ska jag behöva bli godkänd förälder bara för att jag är ensamstående? Det finns mängder med olämpliga föräldrar där ute. Varför skulle inte jag vara lämplig bara för att jag inte lever tillsammans med en man?

*****

27 januari. Jag jobbar ute på fältet. Det är en kall vinterdag och jag följer polisen i ett sökarbete efter en försvunnen pojke. Mitt i allt ringer telefonen, det är kliniken. ”Du har blivit godkänd, det är snart dags för behandling”.

JIPPI!!!

28 januari. Kliniken ringer och säger att jag ska insemineras i en så kallad stimulerad cykel. Stimulerad cykel innebär att jag ska få en hormonstimulerande behandling. De har inte riktigt förklarat varför men jag antar att det är för att optimera chanserna.

11 februari. Jag har aldrig längtat efter mens som nu och i dag kom den äntligen. Direkt efter morgonmötet med kollegorna, precis innan jag ska ringa upp och intervjua det lokala Lärarförbundet om obehöriga elever, ringer jag kliniken och meddelar. Jag får instruktioner hur och när jag ska ta hormonerna, när jag ska ta sprutan för ägglossning och när ultraljud av äggblåsorna ska ske. Jag dansade runt på redaktionen, jag var så lycklig! Ett steg närmare första försöket.

***

FAKTA: Inseminationsförloppet – så går det till

Insemination i stimulerad cykel:

1. Läkarbesök för genomgång av behandling.

2. Kontaktar kliniken på menscykelns första dag. Bokning av tider för behandlingsstart och ultraljudsundersökning.

3. Ultraljudsundersökning på dag två eller tre. Om allt är i sin ordning påbörjas den hormonstimulerande behandlingen.

4. En vecka senare kan en ny ultraljudsundersökning krävas för att bedöma antal och storlek på äggblåsor (folliklar).

5. När äggblåsorna är redo är det dags att ta en ägglossningsspruta som gör att äggen mognar.

6. 36–40 timmar efter ägglossningssprutan insemineras sperma.

7. 15 dagar efter inseminationen är det dags för graviditetstest. Man kissar på en urinsticka.

8. Om graviditetstestet är positivt görs ultraljudsundersökning runt gravidvecka åtta för att undersöka hjärtljud.

***

16 februari. Hormonet östrogen gör mig yr på morgonen. Jag känner mig nästan onykter. I dag betalade jag även 15 000 kronor för inseminationen. Nu gäller det bara att hålla sig frisk, fri från alla förkylningssymtom.

22 februari. Besök på Linnemottagningen i Växjö för ett ultraljud av äggblåsor, trodde jag. Men på morgonen ändrades planerna helt. Jag får omslag på ägglossningsstickan. Omslaget visar att jag har en ökning av luteiniserande hormon vilket innebär att ägglossning kommer att ske om cirka 24 timmar. Jag ringer kliniken i Malmö och meddelar omslaget. Vi bestämmer att vi struntar i ultraljudet och kör på insemination direkt. Nu går pulsen upp. Allt sker redan i dag! Mamma och pappa skjutsar ner mig. Kylväskan packas med mackor och kaffe.

De släpper av mig utanför Livio och fortsätter själva ner till stan för lunch. På grund av pandemin får inga anhöriga följa med in. Jag är nu på väg att göra det största som jag någonsin har gjort i mitt liv. Det är svårt att greppa. Snart kan jag vara gravid.

Väl inne blir jag hänvisad till ett rum. Rum fyra. Det ser ut som ett litet hotellrum. Där står en säng bäddad med vita lakan, en fåtölj klädd i ett rosa sammetstyg (samma färgton som gardinerna) och där finns en toalett med dusch. Jag blir tillsagd att ta av mig alla kläder och klä på mig en vit rock. Bh och strumpor får jag behålla. Jag lägger mig sedan i sängen och inväntar personal. Men jag kan inte ligga stilla. Reser mig och sätter mig på sängkanten upprepande gånger. Försöker distrahera tankarna med att dokumentera med mobilen.

Det knackar på dörren, ”Hannah, nu är det dags”. Jag får följa med en kvinna till ett rum bredvid. Där väntar den läkare som jag tidigare har träffat. Det är ett mörkt rum, man blir lugn när man kommer in. Jag sätter mig i en gynekologstol. Det är nu det händer. Det är faktiskt en helt absurd situation. Det går inte att beskriva. Jag får se när sköterskan förbereder sprutan med spermier. Det är en spruta med en lång kateter som ska föras in i livmodern. Spermierna sprutas in och sprids till äggledarna.

Jag skämtade med mina föräldrar på väg ner om att spermierna kanske är ”snabbtinade” i mikrovågsugnen. Det här ingreppet är nästintill smärtfritt. Allt går bra och allt såg bra ut. Nu är det bara att hoppas. Hålla tummarna så hårt jag kan.

***

Stimulerad ägglossning

För att det ska bli en graviditet måste ett ägg lossna från äggstocken och komma in i äggledaren. Där kan det bli befruktat av en spermie. Det går inte att få till en graviditet om inte ägglossningen fungerar. Det kan vara svårt om mensen är väldigt oregelbunden. Då kan du få hormonbehandling som stimulerar äggen att mogna och lossna.

Källa: 1177

***

12 mars. Mens. Fan. En dag innan jag ska kissa på graviditetstestet. Det står att man kan blöda lite dagen innan så jag kissar på stickan trots allt. Negativt. Besviken. Men jag kan inte göra något åt det. Har haft mensvärk ett par dagar så jag var rätt inställd på att det skulle bli det här svaret.

16 mars. Ny faktura dimper ner i brevlådan. Den här gången på 16 000 kronor. Måtte det ta sig på andra försöket.

*****

Så här långt hade jag lagt cirka 67 000 kronor på undersökningar och behandlingar, långt ifrån slutsumman som landade på 165 000 kronor. Jag vet att jag funderade mycket på hur mycket jag egentligen var beredd på att betala. Skulle jag fortsätta att köpa behandlingar styckvis, eller ta tre och betala för två? Det var som ett lotteri som ständigt var kopplat till en kostnad. Ingen kunde råda mig och det slutade med att jag ständigt höjde insatsen. Nu ifrågasätter säkert många hur jag tänker: “det går ju inte att mäta ett barn i pengar”. Helt rätt, det gör det inte. Men det är inte pengarna det handlar om utan orättvisan. Att få bli förälder är för många det största och finaste som händer i livet, och för de flesta en väldigt naturlig sak som är kostnadsfri. Men på grund av ekonomiska förutsättningar har inte alla som skulle önska det råd att få uppleva den lyckan.

*****

19 mars. Snabba puckar. Jag tänkte att det skulle bli omslag på ägglossningsstickan (ökning av LH-hormonet som indikerar på ägglossning) först på måndag. Men det blev omslag redan i dag, tre dagar tidigare än beräknat. Helt perfekt ändå, ledig dag från jobbet. Jag ringer pappa och meddelar, ”Vi åker redan i dag”. Det är en fin och solig dag, 1-2 plusgrader.

Jag får rum fyra även den här gången. Jag går igenom samma sak som förra gången. Kissnödig sätter jag mig i gynstolen (man får nämligen inte ha kissat på några timmar före besöket). Jag får den varma kudden på magen och spermierna sätts in. Det känns bättre den här gången. Jag vet inte riktigt varför, men jag är nog lite lugnare bara.

26 mars. Jag har ont i magen, känns som ägglossning. Det är en molande mensvärk. Nu ojar jag mig att det inte har tagit sig den här gången heller. Jag är nästan helt säker. Men oron kan också vara en försvarsmekanism, ett skydd för att inte bli besviken. Jag börjar fundera på om spermierna inte sätts in för tidigt. Min ägglossning kanske inte sker inom de här 24-36 timmarna som för andra?

3 april. Mens. Fan, inte igen! Två misslyckade försök. Jag trodde på den här gången. Minns att det kändes lite bättre, det var mer avslappnat vid inseminationen. Den här gången var det till och med lite jobbigare att berätta för familjen att det inte hade tagit sig. Jag hinner för fan inte ens kissa på stickan innan mensen kommer!!! Den här gången var den fyra dagar tidigare än beräknat. Varför kan inte jag få lyckas med det här? Jag vill så gärna...

5 april. I dag läste jag att det inte ens är helt hundra att man får ägglossning varje månad, trots att man fått omslag på stickan. Det är verkligen mycket som ska klaffa. Läste även om att par som aktivt försöker blir gravida på naturlig väg ska räkna med att bli föräldrar inom ett år.

6 april. Meddelar kliniken att det inte tog sig, inte den här gången heller. ”Har du kissat på stickan, det vill vi att du ska göra ändå”, säger sköterskan i luren. Det var så förnedrande att kissa på den där jävla stickan. Jag hade ju haft mens i flera dagar!

9 april. Får besked från läkare om att jag borde gå över till IVF-behandling istället (provrörsbefruktning som innebär att man befruktar ägg utanför kroppen). ”Sprutor för äggstimuleringen finns att hämta på apoteket”. Åh, jag som hatar sprutor!

30 april. Dagen med stort D, både för mig och för ishockeylaget Troja Ljungby. I dag ska jag börja med hormonsprutor för att stimulera flera ägg och öka chanserna att bli gravid, Troja ska spela för en plats upp till hockeyallsvenskan. Efter första periodpausen, med Max-målet halvt uppätet på tv-bordet, går jag till kylskåpet och tar ut en av alla förpackningar med sprutor. Första sprutan. Nästan andfådd tittar jag på instruktionsfilmen igen och gör iordning doseringen. Oj vad nervös jag är. Ringer en vän som får vara med via Face-time. Tar ett grepp om magen och för in nålen. Trycker sakta in innehållet. Glömmer nästan att andas. Släpper taget, tar ut nålen och tackar min vän som var med. Så, det var inte så farligt. Nu är jag igång.

Men det är som sagt mycket som ska klaffa i dessa tider. Chefen testades positivt för covid-19, mitt var negativt. Minsta lilla symtom och jag tvingas avbryta behandlingen. Inga patienter med symtom får vistas inne på kliniken.

Tänk, om drygt en vecka kan ett befruktat ägg sättas in. Graviditeten är inte långt borta nu. Måtte jag bara svara på den här hormonbehandlingen. Måtte allt gå som planerat. Det här är en sådan stor grej i mitt liv att det är svårt att greppa. Men jag är nog starkare än vad jag tror många gånger. Hur vågar jag ens det här? Samtidigt, varför skulle jag inte våga?

4 maj. Fjärde dagen med hormonstimulering.

5 maj. Besök på Linneamottagningen i Växjö för ultraljud av äggblåsor. Det är verkligen skönt att vissa undersökningar kan göras här i Växjö. Jag är riktigt nervös över hur kroppen har svarat på behandlingen.

Kroppen har svarat bra på hormonerna. Det finns flera äggblåsor i äggstockarna. Just den här dagen saknas det personal så jag får själv rollen som sekreterare. Med block och penna liggande i gynstolen antecknar jag antalet blåsor som läkaren hittar. Sammanlagt hittar vi 14 blåsor. Men de behöver växa till sig lite så jag ska ta några extra sprutor och göra ett nytt ultraljud om ett par dagar.

”Men det blir nog äggplock på måndag skulle jag tro”, sa läkaren vilket innebär att ägg ska plockas ut för befruktning.

Det är inte länge kvar nu, snart kan jag vara gravid. Om drygt en vecka. Efter sprutorna ikväll mår jag inte bra. Det började blöda i magen efter ett av sticken, magen blev spänd och jag mådde illa. Dessutom rann tårarna. Troligtvis en reaktion av hormonerna.

*****

Det kanske är någon av er läsare som nu undrar varför jag går ut med det här offentligt. Ja, varför gör jag det egentligen? Jo därför att jag tror det är många som är rädda för att prata om det, längtan och kampen om att få bli förälder. Den längtan kan vara tuff att bära själv. Ofrivillig barnlöshet är psykiskt och fysiskt påfrestande för både ensamstående, samkönade par eller andra som av någon anledning inte kan få barn på naturlig väg. Ämnet verkar både tabu- och skambelagt. Men vi är många som går igenom samma sak.

*****

7 maj. Värk. Blåmärke, svullen mage. Usch. Sista dagen med den här plågan. Efter dagens andra ultraljudsundersökning bestämmer vi att plocka ägg på måndag. Insättning av ett embryo på onsdag. Nästa vecka blir en annorlunda vecka, en vecka som jag kommer bära med mig resten av livet.

9 maj. Det känns som knivar i magen och huden är alldeles blå av alla stick. Tog sista sprutan igår, sprutan för ägglossning. Tänk om det är för sent imorgon, tänkt om äggblåsorna har hunnit lossna. Sömnlösa nätter. Brösten ömmar och jag har konstant nära till gråt. Känner mig lite ensam, trots familj och vänner runt omkring mig. Måtte det gå vägen den här gången. Jag är nervös att det här ska göra fruktansvärt ont.

10 maj. ”Känner du att du behöver något lugnande?” Svaret blir ja. Sköterskan tar fram en tablett som jag sväljer. Jag befinner mig i rum fyra, ett välbekant rum. Ett rum längst ner till höger i korridoren. Det är tidigt på morgonen och det är redan 19 grader varmt ute.

Jag är så nervös. Hur ont kommer det här att göra? Har äggblåsorna redan lossnat, är vi för sent ute? Jag förbereds i sängen med en kanyl i armvecket. Efter en stund kommer sköterskan Anna och hämtar mig. Jag är klädd i en vit rock. Personal från labbet, de som kommer att ta emot äggen, hälsar på mig i slussen utanför rummet där utplocket ska ske. Jag sätter mig i gynstolen. Läkaren ber mig kana ner med rumpan så långt jag kan. Anna lägger en värmekudde på magen. Jag får en rejäl dos med morfin. Nu snurrar det, det snurrar ordentligt. Läkaren lägger bedövning i slidväggen och påbörjar ingreppet vid den högra äggstocken. Hon för in en ultraljudsstav i slidan och vi ser äggblåsorna på en skärm. Genom ultraljudsstaven för hon sedan in en tunn nål in genom slidväggen. Nålen ska föras in i äggblåsorna och hämta ut eventuella ägg. En del blåsor kan nämligen vara tomma.

Sköterskan Anna håller mig i handen hela tiden. Jag kramar den hårt. Minuterna som följer är några av de värsta minuterna i hela mitt liv. Det gör så ont. Jag gråter, skriker av smärta. Jag försöker slappna av och andas djupt men det går inte. Jag hör att de pratar om fyra ägg. Sju ägg. Morfinet gör att allt blir väldigt diffust. Efter utplocket berättar läkaren att hon misslyckades med bedövningen på den högra sida. ”Jag tar på mig det men ibland kan det vara svårt att träffa rätt, äggstockarna ligger på lite olika vis. De rör på sig.” Jag leds tillbaka in till rum fyra, är skakig i benen. Får vila innan frukostbrickan serveras. Magen värker och är spänd.

Sammanlagt fick de ut 15 ägg. Ett bra resultat. Nästan för bra. Nu är de däremot oroliga att jag har drabbats av överstimulering vilket skulle kunna innebära att äggstockarna svullnar och jag fyller på mig vätska i buken. ”Ha lite extra koll på vikten, drick två liter vatten om dagen och se till att du får i dig salt”, säger en sköterska till mig.

På vägen hem i bilen är jag riktigt speedad. Nervositeten släpper. Väl hemma i lägenheten häller jag upp ett glas bubbel och njuter på balkongen i kvällssolen. Njuter i samma stund som mina ägg befruktas inne på labbet i Malmö.

11 maj. Telefonen väcker mig på morgonen, det är Anna. Hon frågar hur jag mår. Hon berättar att allt ser bra ut och att jag troligtvis får komma och sätta in ett embryo på onsdag eftermiddag.

Imorgon kan det alltså ske, imorgon kan jag bli gravid!

12 maj. Jag går in på kliniken. Snart ska jag få veta hur många ägg som lyckats befruktas. Jag är spänd på resultatet. Jag är också nervös för vad ultraljudet kommer att visa. Är det mycket vätska i buken kommer processen att avbrytas och ägget placeras i frysen.

Jag byter om och gör mig iordning, i dag på rum två. När jag knäpper den sista knappen på den vita rocken knackar det på dörren och Lisa kommer in. Kvinnan från labbet. Hon hämtar mig och följer mig ut i korridoren och in i rummet där jag ska undersökas. Samma rum som jag för ett par dagar sedan plockade ut ägg. Läkaren är också där.

Jag får veta att man har lyckats befrukta 10 av mina 15 utplockade ägg. ”Det är ett väldigt bra resultat”. Jag ler med hela ansiktet bakom munskyddet. Shit! Lisa visar mig också en filmsekvens på hur embryot, som jag troligtvis ska få tillbaka i dag, har utvecklats.

Ultraljudet visar sedan att jag dock är lite överstimulerad, det finns lite vätska och äggstockarna är svullna. Men läkaren beslutar att vi kör ändå.

Lisa går in till labbet och hämtar embryot. Nu kommer det tårar. Läkaren stoppar in det i min livmoder och säger samtidigt: ”Nu lämnar jag över ansvaret till dig”.

Oj. Känslan nu går inte att beskriva, jag är så lycklig. Nu är det bara att vänta och hoppas att det fäster. Den 28 maj vet jag.

*****

Det är sedan 2016 som ensamstående kvinnor i Sverige har rätt till insemination, en speciell möjlighet för oss kvinnor. Jag har nämligen killkompisar som är singlar och som också har en barnlängtan. Det finns olika vägar till föräldraskap men vi kvinnor har med den här lagen en helt unik möjlighet att skaffa familj på egen hand. Jag är väldigt glad att den här lagen finns. Jag har läst i artiklar om personer som inte tycker att ensamstående kvinnor ska få skaffa barn, att det är oansvarigt och egoistiskt. Till er vill jag bara säga, fundera en runda till. Det ett barn behöver är kärlek, trygghet och bra förebilder.

*****

14 maj. En sjuksköterska ringer på morgonen och frågar hur jag mår. Förutom en svullen mage, värk i vänstra äggstocken och trötthet mår jag okej. Jag får också veta att två av de nio befruktade äggen utvecklades till så kallade blastocyster och ligger i frysen.

Nu känns det som en evighet fram till den 28 maj.

26 maj. Den här anspänningen inför graviditetstest, jag HATAR det! Appen säger att mensen är försenad två dagar, ändå är jag bombsäker på att det inte har tagit sig den här gången heller. Varför skulle det? Jag ger snart upp. Har inte sovit en blund de senaste nätterna. Grubblar en massa och har en enorm mensvärk.

Häromnatten drömde jag också något mycket märkligt. Jag fick en liten flicka, 15 centimeter lång. Jag förvarade henne i en fryspåse. Ni vet en sådan man kan stänga och öppna. På stan mötte jag bekanta som sa att jag inte kan ha henne i påsen, att hon inte får någon luft. Jag höll på att ta död på mitt eget barn. Mardröm!

28 maj. Pulsen är nästan utanför kroppen. I dag är dagen då jag ska få veta. Jag mår riktigt illa av nervositet. Klockan är strax efter sju på morgonen. Enligt appen är mensen försenad fyra dagar.

Jag sätter mig på toaletten och läser igenom alla instruktionstexter för graviditetstesterna (ja, jag har köpt ett antal olika tester). Jag läser mycket noga, nu får jag inte göra fel. För att vara säker på resultatet förbereder jag två test samtidigt.

Första stickan lägger jag på handfatet, andra på tröskeln bredvid mina nakna fötter. Jag är så nervös att jag skakar. Jag startar tidtagaruret på mobilen. Tre minuter måste gå innan jag läser av. Jag tjuvtittar redan efter 58 sekunder.

Oj vad mycket streck. Skulle det vara ett eller flera streck om det var positivt? Flera! Redan efter en minut ser jag väldigt gravid ut, det är många streck. Sekunderna tickar och båda testen visar klart och tydligt att jag är gravid. Jag vet inte vad jag ska ta vägen! Stämmer verkligen det här? För säkerhets skull gör jag ett test till.

Positivt även det. Ringer direkt till mamma och pappa via Facetime. Jag gråter av lycka. Ringer även min syster som sitter i personalrummet på sitt jobb.

”Syrran, du ska bli moster!”

*****

Till alla er som lider av ofrivillig barnlöshet. Ge inte upp drömmen om att bli förälder, det finns hjälp att få.

*****

Smärtan efter äggutplocket, kampen med alla hormonsprutor, samtalet med beteendevetaren för att bli godkänd förälder och allt annat som jag har upplevt och varit med om under den här resan är nu glömt. Den 21 juni har jag ett inbokat ultraljud i Malmö. Då ska vi lyssna på hjärtljud.

29 maj klockan 03:30. Jag vaknar. Var det här en dröm eller är jag gravid? Hannah, du väntar äntligen barn!

Fotnot: Det är många som drabbas av ofrivillig barnlöshet. Har du/ni någon erfarenhet som ni vill dela med er av till andra? Hör i så fall av er till oss.