Södra Sveriges division 1 till och med 3 i Motocross kom på lördagen till Vrigstad och Hagabanan. Nästan 100 förare från klubbar runt om i södra Sverige kom för att avgöra den femte deltävlingen i årets serier.

För hemmaklubben Vrigstads Motorklubb blev det en sjätteplats under tävlingen där Anton Karlsson blev bästa förare både i första och andra heatet med en tredjeplats och en fjärdeplats. I och med sjätteplatsen klättrade klubben en placering i serien och är nu ny sjua i division 2.

I division 1 körde serieledande SMK Eksjö in på en total andraplats och behåller därmed sin serieledning. Bäst under lördagen var Victor Fahlén som körde in som tvåa och trea i de två heaten.

Under söndagen kördes också deltävling nummer sex i Värnamo. Där blev det en sjundeplats för Vrigstad i division 2 medan Eksjö körde in på en tredjeplats i division 1-serien. Ingen av dessa placeringar påverkade klubbarnas placering i totaltabellen.