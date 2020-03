– Nästan alla samtal handlar om corona, säger Jill Johansson, tillförordnad verksamhetschef vid 1177 i regionen, till Aftonbladet.

Hos 1177 i Västerbotten var väntetiden vid lunchtid på måndagen över en timme lång. Vid kötider längre än 45 minuter får den som ringer 1177 ett telefonmeddelande om att försöka ringa igen senare.

– Det är otroligt ovanligt att vi har det så här i Västerbotten. Vanligtvis har vi en väntetid på 14–15 minuter. Jag har jobbat här sedan 2002 och jag har aldrig varit med om det, säger verksamhetschefen Karina Salomonsson till Västerbottens-Kuriren.

I Jönköpings län beräknar man att en tredjedel av alla samtal till 1177 handlar om coronaviruset. Enligt P4 Jönköping har organisationen i det närmaste gått in i stabsläge och ringt in all extrapersonal det går att få tag i.