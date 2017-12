– Trots flera påminnelser har vi inte fått in rapporter från mätningen och därför har vi beslutat om vite på 5 000 kronor per månad så länge handlingarna inte skickas in, säger bygg- och miljönämndens ordförande Mats Holmstedt (M).

Bakgrunden är att närboende klagat på höga ljudnivåer från vindkraftverken. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har öppnat ett miljöskyddsärende och personal har varit på plats vid verken och reagerat på ett gnisslande ljud.

– Det verkar inte så helt rätt till, därför har vi begärt in en extra ljudmätning, säger Holmstedt.