Det ryktades tidigare att Lejonen skulle presentera en nyhet under tisdagen. Speedwaybloggen på Vetlandaposten skrev under gårdagen att det ryktades om att Lejonen skulle presentera Stefan Andersson Skill som ny assisterande lagledare. Uppgifterna dementerades senare av Lejonens Anders Fröjd men det blev ändå en nyhet från Gislavedsklubben under dagen.

I en satsning på ungdomssidan inom klubben har man nu gjort klart med Stewe Lennartsson som varit ungdomsledare i konkurrenten Elit Vetlanda sedan mitten på 2000-talet.

– Klubben ser Stewe som en viktig ledare för att utveckla ungdomsspeedway i klubben. När Svemo dessutom utvecklar speedwaysporten med att införa 250cc som är ett bra steg mellan ungdom och senior ser vi det som ett måste att bredda vår organisation. Vi känner även att vi vill förbättra prova på verksamheten och när Sveriges skickligaste ungdomsledare stod till förfogande var valet enkelt, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Stewe kommer att vara både sport- och ungdomsansvarig och kommer därför ansvara för hela ungdomsverksamheten.