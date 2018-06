Under torsdagen fick Anitha Alarik ett samtal från en man som sa sig ringa från banken. Han började med att berätta att eftersom hon skulle göra en transaktion på 20 000 kronor var han tvungen att bekräfta att hon var den hon utgav sig för att vara. Han rabblade upp hennes personnummer och bad henne sedan bekräfta att det var henne han ringt till genom att signera det hela med bank-id.

– Han sa att det hade blivit något fel i transaktionen och att jag var tvungen att öppna bank-id.





Anitha Alarik har, precis som många andra, i dagarna fått in skatteåterbäringen på kontot och hennes tankar fördes direkt till det. Men återbäringen rörde sig inte om en så stor summa och bankmannen berättade att det var hon som skulle göra transaktionen. När Anitha Alarik undrade varför bankmannen inte hörde av sig till den andra banken, om det blivit något fel, började hon ana oråd.

– Han sa att han bara ringde runt till deras egna kunder, säger Anitha Alarik.

När Anitha frågade vilken bank han då ringde ifrån började det gå utför för bedragaren. Anitha fick nämligen svaret att han representerade Länsförsäkringars bank. En bank hon inte är kund hos.

– När jag sa att jag inte var kund hos dem la han på luren.

Länsförsäkringar ser att antalet telefonbedrägerier ökat den senaste tiden och vill uppmana alla att vara försiktiga, speciellt om någon i andra änden av luren ber dig använda bank-id under samtalet.

Annons

– Banker ber aldrig sina kunder att lämna ut personliga inloggningsuppgifter eller att logga in med till exempel mobilt bank-id. Vi kan i vissa fall ringa för att undersöka om kortet behöver spärras, om banken fattat misstanke, men inte heller i de fallen ber vi kunden logga in säger Cecilia Winter, pressansvarig på Länsförsäkringar.

Bedragarna använder en rad olika sätt för att komma åt någons konto. Det kan handla om allt ifrån erbjudanden där personer ombeds föra över pengar på en gång för att det ska gälla, till fall som Anitha Alariks där hon fick höra att det var problem vid en transaktion och hon var tvungen att bekräfta att hon var hon. Någonting de senare formerna av bedrägerier har gemensamt är att bank-id ofta är inblandat.

– Om de vet ditt personnummer har de redan knapprat in det. När du loggar in med bank-id loggar du då istället in dem.

Cecilia Winter har inte information om att bedrägeriförsöken skulle vara vanligare någonstans i landet, eller att bedragarna skulle rikta in sig på en speciell grupp. Bedragarna har däremot ofta en strategi med samtalet.

– Samtalet går ofta ut på att göra dig stressad på något sätt. De är mycket förslagna och vet hur de ska låta trovärdiga.

Hon menar därför att det finns anledning för alla att vara uppmärksam på samtal där du ombeds använda bankuppgifter under samtalet.

– Säg nej tack och ring upp banken, på ett nummer som du vet går till din bank. Banker gör aldrig på det här sättet. Ingen bank gör så.