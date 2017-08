– Det är många fina minnen som kommer fram från den tiden, säger Sven-Olof Lundin i SOL Tranås.

Eksjö var centralort för 5-dagars 1972 och Sven-Olof var förstaårslöpare i klassen H 35 som han till slut lyckades vinna.

– Jag tävlade för Nybro OK på den tiden och jag minns att jag var oerhört nervös inför den sista etappen. Det var jaktstart och jag var i ledning med två minuter, men vann till slut med över tolv minuter före tvåan, berättar Sven-Olof Lundin, som även segrade i 5-dagars på Gotland 1977.

Håller stilen

Ytterligare fyra deltagare i onsdagens veterantävling sprang i O-ringen 1972. En av dessa var Boxholmslöparen Håkan Gustafsson, som tävlade i landslaget på 1970-talet.

– Jag slutade på fjärde plats i H21 elit det året och det är kul att komma ut på platser som man varit på för länge sedan, säger Håkan Gustafsson.

Han har nyligen fyllt 70 år, men är fortfarande aktiv ute i orienteringsterrängen.

– Det är lite jobbigt när benen inte riktigt vill hänga med längre, men det är nyttigt att springa och det är kul att komma ut och träffa gamla uvar som man tävlat många år med.

Bättre med åren

– Det är flera som fortfarande hänger i. Några som inte var så bra förr i tiden har blivit bättre när de har blivit äldre, förklarar Håkan.

Även Barbro Rydén i SOL Tranås har fina minnen från 5-dagarsetappen.

– Jag var biträdande chef på sekretariatet och vi reste runt på alla fem etapper. Det var fullt upp, vi var 30 personer i sekretariatet, minns Barbro Rydén.

Många klubbar

Onsdagens veterantävling lockade ett 70-tal deltagare och många klubbar är representerade, SOL Tranås, Grännabygdens OK, Forserums SOK, Annebergs GIF, SOK Aneby, Nässjö OK, Eksjö SOK, IFK Sävsjö, Njudung, OK Bävern och IFK Stockaryd.

Deltävlingarna brukar avslutas med en kulturkvart. Den här gången tog tävlingsledaren Håkan Axelsson till orda - han pratade om skogsbruk som han varit verksam med i 40 år.