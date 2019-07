Perspektiv: Representanter för IF Eksjö Fotboll skriver i en replik till Unionens Magnus Sjöholm att de blir förvånade över hur han har uppfattat de småländska fotbollsklubbarnas arbete.

"För oss är det självklart att alla i en ideell förening har samma värde, oavsett kön, funktionsnivå eller etnicitet", skriver David Robinson, Ungdomssektionen, IF Eksjö Fotboll, och Ulf Karlsson, ordförande i IF Eksjö Fotboll, bland annat.