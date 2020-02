När de gick förbi kände jag bara att de säkert kollade på mina större lår eller på min breda näsa. Det är så jag alltid känner när någon går förbi mig. Varje dag möts vi av dömande blickar. Varje dag säger samhället och normer till oss hur vi ska vara och vad vi inte ska göra. Är det inte dubbelmoral att samtidigt säga att man ska vara precis som man är men när man väl är sig själv så blir man dömd ändå?

Det finns så många människor, speciellt unga tjejer som påverkas och som jämför sig, inklusive jag. Så fort man öppnar upp Instagram ser man bilder på perfekta kroppar och perfekta ansikten. På storys ser man influensers reklamera skönhetskliniker och ger ut rabattkoder för skönhetsoperationer. Man sätter upp en bild av perfektionism som egentligen inte är sann. På Instagram ser vi alla perfekta flöden av perfekta liv, där bilderna smälter in med varandra. Vi ser tjejer i små bikinis som är smala som stickor och selfies med en helt slät hy. Det är i alla fall vad vi ser utåt men vad vi inte vet är att personen kanske satt i timmar och försökte redigera och retuschera bilderna.

Vi väljer alltid att döma varandra utav det vi ser utåt och slänger ur oss ord utan att tänka oss för. För jag vet själv att jag kan spendera tid framför spegeln och inspektera mig själv och jämföra mig med alla andra. Jag vet själv att jag har tagit bort en Instagram-bild för att den fick för få likes eller för få kommentarer. Vi alla älskar när vi får bekräftelse men när vi väl inte får den kan allt bara rasa ner. Det är en sådan värld vi lever i.

För någon vecka sedan var jag i Jönköping med min kusin. Vi gick in på Na-kd som har väldigt fina och trendiga kläder som många kändisar brukar visa upp, även bland internationella kändisar är det välkänt. Vi såg två par tjejer som var ett par år yngre än vad jag är. Ena tjejen letade efter ett par jeans som hon hade sett på en modell. Jag och min kusin hittade lite kläder och gick in i omklädningsrummet. Omklädningsrummet var offentligt, alltså det var som att man gick in i ett stort rum. Sen fanns det klädhängare och speglar överallt. Till höger fanns det även bås om man inte ville visa upp sig, men de var redan upptagna.

Vi provade kläderna och till vänster om oss stod de två tjejerna som vi hade sett tidigare. Tjejen som letade efter jeansen hade hittat dem och provade dem. Vi hör deras konversation där den andra tjejen säger till henne att jeansen satt mycket snyggare på modellen. Tjejen höll med, man såg hur hon blev lite ledsen. Hon sa "Jag håller med, jag har för tjocka ben för att de ska sitta bra". Just i den stunden krossades mitt hjärta lite, jag ville bara gå fram och krama om henne och säga att det är okej, att hon är fin precis som hon är.

Jag önskar att det bara var jag som kände såhär, att bara jag mådde dåligt över detta men så är tyvärr inte fallet. Livet är verkligen inte en dans på rosor. I en intervju säger världsstjärnan Kesha att hon nästan tog livet av sig för att hon hade blivit kroppshånad av människor i hennes omgivning. Sidan www.healthline.com visar konsekvenserna av att döma folk för deras vikt och ofta leder det till depression. Allt handlar inte bara om att döma kroppsformer och utseenden utan det handlar om att döma folk överhuvudtaget.

Vi lever alltså i en värld där om man säger fel svar på en lektion, skrattar folk åt en. Om man klär sig på ett visst sätt, glor folk på en. Om ens betyg inte är tillräckligt bra så är man dum. Vi lever i en värld där vi säger åt folk att "du måste gå ner i vikt" eller "du måste äta mer". Vi lever i en värld där alla förväntas leva upp till andras förväntningar. Där ett ord kan få någon att ta ens liv, där vi alltid dömer folk. Vi lever i en värld där det inte accepteras att vara sig själv.

Jag ser detta problemet som ett allvarligt problem. Att det absolut måste ske en ändring och ändringarna kan främst ske hos mig själv. Från och med i dag ska jag stå upp för mig själv, vara den jag är utan att bry mig. Nästa gång någon går förbi mig ska jag inte sitta och trycka ner mig själv, för jag är fin precis som jag är!

ERJONA BERISHA, Landsbro skola, 9c