Det började redan i december. Den svenskfödde tyske konstnären Jårg Geismar efterlyste "små filmklipp" från det typiska livet i Nässjö för en kommande utställning i staden. En snabb googling på hans namn ger att han har medverkat i en rad olika konstprojekt över hela världen.

Fakta: Utställning Jårg Geismar - Come Closer 2 Nässjö konsthall Pågår till den 7 april Fakta: Utställning Jårg Geismar - Come Closer 2 Nässjö konsthall Pågår till den 7 april

Det väcker naturligtvis intresse. Tyvärr svarar utställningen i Nässjö konsthall inte alls upp mot dessa förväntningar. Det platsspecifika verket, där staden Nässjö visserligen finns med, blir bara platt och intetsägande.

Det övergripande temat för Geismars utställning är begreppet transparens. Det är en intressant utgångspunkt. Ordet har en positiv laddning och används inom politik och näringsliv för att beskriva möjligheten till insyn, en förutsättning för delaktighet. Transparens betyder också genomskinlighet.

Temat återkommer i Geismars val av material. Han arbetar med teckningar på cellofan och med film där han i redigeringen lägger olika klipp ovanpå varandra.

Utställningen har höga konstnärliga ambitioner, åtminstone i utställningstexten i informationsbladet. Konstnären skriver att verken "konfronterar betraktaren med olika frågor som rör människan och hennes existens i en föränderlig värld".

"Come Closer 2" består av fyra separata verk som alla relaterar till begreppet transparens. På väggarna visas "Patchwork 2018", ett tjugotal teckningar på genomskinlig folie. Geismar har ritat svårtydda ord, streck och små krumelurer i rött, blått och svart. Teckningarna har monterats spegelvänt och ibland är de snedställda så att betraktaren får vrida på huvudet för att försöka tyda texten.

Det är ett öppet verk som man kan tolka och förstå på olika sätt. Det säger något om hur svårt det kan vara att nå en mottagare med ett budskap. När konstnären i utställningstexten menar att verket ska väcka debatt kring begreppet transparens i en demokrati under ett valår tycker jag dock att han lovar för mycket.

Annons

Det finns en viss estetisk kvalitet i dessa teckningar, men den tycks inte vara konsekvent genomförd. Geismar eftersträvar istället en rå och omedelbar känsla.

Det gäller även de sju verk som har placerats under glas på golvet. Geismar har denna gång tecknat på blänkande aluminium, ibland med tvära streck och andra gånger med olikfärgade figurer. Från utställningstexten igen: "De flesta människor tycker om saker som glittrar och glänser". Det må så vara. Jag upptäcker däremot inte något enhetligt formspråk.

I verket "Red square in the park 2018" har Geismar låtit bli att bearbeta materialet. Han har helt enkelt monterat fem rödfärgade cellofanblad i konsthallens stora fönster. När man tittar ut - eller när man står utanför och ser in - "förvandlas" verkligheten och allting får ett rosaaktigt skimmer. Det känns som ett simpelt, andefattigt grepp och effekten är mycket begränsad.

Det finns för all del tillfälle att tänka på livets och konstens sanna natur, men jag tycker att konstnären gör det alltför enkelt för sig själv. Han skapar något som är luddigt och vagt i konturen och överlåter sedan till betraktaren att fylla i alla tomrum. Som alla vet: att något är vagt och svårbegripligt är inte samma sak som att det har djup och innehåll.

Det fjärde verket är "Merge edited 2018", ett videoverk som projiceras på konsthallens vägg. Med lite god vilja ger verket betraktaren tillfälle att reflektera över vardagsliv här och i fjärran land. Det finns lika mycket som förenar oss människor som skiljer oss åt.

Det finns gott om tid att meditera då filmen sträcker sig över hela 63 minuter. Filmen saknar narrativ linje och sekvenserna tycks vara helt godtyckligt redigerade. Vi ser bilder av konstnärens fötter då han promenerar i en asiatisk storstad. Vi ser vimlet från en matmarknad och vyer från en svensk sommarväg, sekvenser från en fotbollsarena och en ishall. Filmen innehåller också enstaka stillbilder från staden Nässjö (lokalbefolkningen har tydligen varit dålig på att skicka in egna filmklipp).

Interaktivitet är något som många moderna konstnärer eftersträvar - så även Jårg Geismar.

I konsthallens entré har han placerat ett plakat som fungerar som en gästbok. Nässjöborna har bidragit genom att skriva sina namn och rita smajlisar.

Signaturen Annika skriver: "Härligt med saker som man kan ha en egen tolkning om". Det är helt sant. Det finns dock ingenting här som utmanar eller inspirerar. Konst blir långt mer intressant när den har något att säga - när den har genuin substans.