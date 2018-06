Bråket inträffade på Södra Storgatan i Eksjö sent i onsdags kväll. Under natten till torsdagen kom en man i 20-årsåldern in till polishuset i Eksjö och berättade att han blivit misshandlad.

Den unge mannen hade fått en tand utslagen och var även blåslagen.

– Och han hade sönderrivna kläder, berättar Nils Rydberg, vid polisen på Höglandet.

En stund senare kom ytterligare några unga män in till polisen. Även de hade varit inblandade i bråket. Utöver den första anmälan om misshandel fick polisen därmed även flera motanmälningar.

Totalt har fyra ungdomar kontaktat polisen efter händelsen i centrala Eksjö. Samtliga inblandade är i 20-årsåldern och hemmahörande i Eksjö kommun.